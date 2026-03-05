16-jähriger Ski-Fahrer schwer am Kopf verletzt

Autsch! Juventus-Stürmer lässt sich schröpfen
Das gibt blaue Flecken
Der 16-Jährige war am Donnerstagvormittag im „Funpark“ auf der Planai unterwegs, als er zu Sturz kam. Er erlitt trotz seines Helmes schwere Kopfverletzungen. Man brachte ihn mit dem Rettungsheli ins LKH.
Ein prächtiger Ski-Tag endete für einen 16-Jährigen im Spital. Gegen 10.15 Uhr sprang er im „Funpark“ über einen Kicker (eine Art Schanze) und kam dabei zu Sturz.
Jugendlicher trug Helm
Er schlug mit dem Kopf auf der Piste auf – und erlitt schwere Schädelverletzungen, obwohl er einen Helm trug. Nach der Erstversorgung wurde er vom Rettungshubschrauber C14 ins LKH Salzburg geflogen.
