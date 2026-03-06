Bald bedeutender Wandel in Badens Innenstadt

Dies wird jedoch noch nicht offiziell bestätigt, aber auch nicht dementiert. „Fakt ist, dass das Gebäude stark sanierungsbedürftig ist und es sich die Stadt auf die Dauer nicht mehr leisten kann“, heißt es dazu aus dem Rathaus. Und: „Vorerst passiert erst mal gar nichts, jetzt wird erst mal analysiert, was wir brauchen“, so Bürgermeisterin Carmen Jeitler-Cincelli.