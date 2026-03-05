Graz: 19-Jährige am Schutzweg von Auto erfasst

Schwere Kopfverletzungen

Trotz einer starken Bremsung konnte der Fahrzeuglenker eine Kollision mit der Fußgängerin nicht verhindern. Die Frau wurde von der Fahrzeugfront erfasst, prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Die Mannschaft eines zufällig nachfolgenden Rettungsfahrzeugs des Roten Kreuzes übernahm die sofortige Erstversorgung der Verletzten und brachte sie in das LKH Graz.