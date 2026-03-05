Graz: 19-Jährige am Schutzweg von Auto erfasst

Mittwochabend wurde eine junge Frau in Graz auf einem Schutzweg von einem Auto angefahren und schwer verletzt. Der Pkw-Lenker dürfte die 19-Jährige übersehen haben. Sie wurde ins LKH Graz gebracht.
Der dichte Verkehr auf der Grazer Elisabethstraße wurde einer 19-jährigen Fußgängerin am Mittwochabend zum Verhängnis. Ein 59-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung war gegen 18.25 Uhr am linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Riesstraße unterwegs, auf dem rechten Fahrstreifen herrschte Kolonnenverkehr. Dadurch dürfte der Mann die junge Grazerin auf einem Schutzweg nicht gesehen haben.
Schwere Kopfverletzungen
Trotz einer starken Bremsung konnte der Fahrzeuglenker eine Kollision mit der Fußgängerin nicht verhindern. Die Frau wurde von der Fahrzeugfront erfasst, prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Die Mannschaft eines zufällig nachfolgenden Rettungsfahrzeugs des Roten Kreuzes übernahm die sofortige Erstversorgung der Verletzten und brachte sie in das LKH Graz.
Erste Untersuchungen ergaben schwere Kopfverletzungen. Die Frau musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Ein mit dem 59-Jährigen durchgeführter Alkotest verlief negativ. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.