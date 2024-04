Wieder öffentlicher Defibrillator gestohlen

Die unbekannten Täter entwendeten das an der Wand montierte Gerät in der Zeit von Sonntag 22 Uhr bis Montag 8 Uhr aus einem öffentlichen WC in der Johannesstraße in Walchsee. Es handelt sich um einen Defibrillator der Marke Samaritan PAD 350P. Der Gemeinde entstand ein Schaden von mehr als 1000 Euro.