Psyche im Fokus: „Wenn die Welt Kopf steht“

Herausforderungen für die Zukunft

Mithilfe von mehr als 360 Ausstellungsobjekten werden Geschichten erzählt, in 21 Interviewstationen Patienten, Fachleuten und Angehörigen eine Stimme verliehen. Beim Parcours durch den Außenbereich werden die Besucherwege so geführt, dass kein Patientenkontakt stattfindet, Kulturvermittler werden am Gelände unterwegs sein. Dass bei der heurigen Landesschau die seelische Gesundheit im Fokus stehe und das Landesklinikum Mauer als Standort gewählt wurde, sei ein bewusstes, starkes Zeichen, erklärt Mikl-Leitner. Denn: „Diese Krankheiten sind die Herausforderungen für die Zukunft“, hält Korbel fest.