Berghaus am Schneeberg um 1,9 Millionen zu kaufen

Haus würde sich als Gesundheitsressort bestens eignen

Štastný könne sich vorstellen, dass sein Haus als Gesundheitsressort eine neue Bestimmung finden könnte. „Luft und Höhe zwischen 1600 und 1800 Meter wirken wie ein Jugendelixier.“

Auch ihm empfahl ein Arzt vor 32 Jahren, er solle wegen seiner Bronchitis in die Berge oder ans Meer ziehen. Entschieden habe er sich damals für die Berge. Was er nach einem Verkauft in seinem Leben noch plane? „Wieder in die Berge ziehen“, so Štastný, als gäbe es für ihn ohnehin keinen anderen Ort.