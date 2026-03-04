Stipendium! Nationalpark Hohe Tauern sucht Talente

Zum Nachwuchs-Ranger in den Sommerferien werden

Auch in diesem Sommer gibt es für Jugendliche von 12 bis 14 Jahren wieder 15 Plätze im NPHT, um die Ausbildung zum Junior Ranger zu absolvieren. Das zweiwöchige Programm enthält neben dem Grundmodul auch spannende Abenteuer in den Osttiroler Bergen. Bewerbungen sind noch bis 1. Juni möglich. Alle Infos unter hohetauern.at