Stipendium! Nationalpark Hohe Tauern sucht Talente

Die beliebte Junior Ranger-Ausbildung läuft im Nationalpark Hohe Tauern in Osttirol auch in diesem Sommer wieder an. Zudem werden junge Talente für Medienstipendien der Nationalparks Österreich gesucht.
Egal, ob Film, Fotografie oder Literatur – junge Talente mit kreativen Ideen und einem Hang zur Natur sind ab sofort bei den Österreichischen Nationalparks gefragt. Diese vergeben auch heuer Medienstipendien für junge Talente. Gesucht werden insgesamt 15 kreative Köpfe, die sich im Rahmen des zweiwöchigen Stipendiums für die heimischen Nationalparks begeistern können und neben klassischen Medienformaten mit der Umsetzung von Inhalten auf sozialen Medien betraut werden.
Von den 15 Plätzen stehen im Nationalpark Hohe Tauern (NPHT) drei zur Verfügung. Das Medienstipendium wird seit 2014 ausgeschrieben. Die Aufgaben reichen von Filmprojekten, Makro- oder Landschaftsbildern bis hin zum Schreiben von Artikeln.
Die Bewerbungsfrist läuft bis 15. März. Die Auswahl der Stipendiaten erfolgt durch eine dreiköpfige Fachjury der jeweiligen Sparte. Infos gibt’s auf der Webseite der Nationalparks Austria.
Zum Nachwuchs-Ranger in den Sommerferien werden
Auch in diesem Sommer gibt es für Jugendliche von 12 bis 14 Jahren wieder 15 Plätze im NPHT, um die Ausbildung zum Junior Ranger zu absolvieren. Das zweiwöchige Programm enthält neben dem Grundmodul auch spannende Abenteuer in den Osttiroler Bergen. Bewerbungen sind noch bis 1. Juni möglich. Alle Infos unter hohetauern.at
