Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auch Junior Ranger

Stipendium! Nationalpark Hohe Tauern sucht Talente

Tirol
04.03.2026 16:00
(Bild: NPHT/Mathäus Gartner)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Die beliebte Junior Ranger-Ausbildung läuft im Nationalpark Hohe Tauern in Osttirol auch in diesem Sommer wieder an. Zudem werden junge Talente für Medienstipendien der Nationalparks Österreich gesucht. 

0 Kommentare

Egal, ob Film, Fotografie oder Literatur – junge Talente mit kreativen Ideen und einem Hang zur Natur sind ab sofort bei den Österreichischen Nationalparks gefragt. Diese vergeben auch heuer Medienstipendien für junge Talente. Gesucht werden insgesamt 15 kreative Köpfe, die sich im Rahmen des zweiwöchigen Stipendiums für die heimischen Nationalparks begeistern können und neben klassischen Medienformaten mit der Umsetzung von Inhalten auf sozialen Medien betraut werden.

Von den 15 Plätzen stehen im Nationalpark Hohe Tauern (NPHT) drei zur Verfügung. Das Medienstipendium wird seit 2014 ausgeschrieben. Die Aufgaben reichen von Filmprojekten, Makro- oder Landschaftsbildern bis hin zum Schreiben von Artikeln.

Fotografie ist ein Teil des Medienstipendiums.
Fotografie ist ein Teil des Medienstipendiums.(Bild: Nationalparks Austria/Manuel Gruber)

Die Bewerbungsfrist läuft bis 15. März. Die Auswahl der Stipendiaten erfolgt durch eine dreiköpfige Fachjury der jeweiligen Sparte. Infos gibt’s auf der Webseite der Nationalparks Austria.

Zum Nachwuchs-Ranger in den Sommerferien werden
Auch in diesem Sommer gibt es für Jugendliche von 12 bis 14 Jahren wieder 15 Plätze im NPHT, um die Ausbildung zum Junior Ranger zu absolvieren. Das zweiwöchige Programm enthält neben dem Grundmodul auch spannende Abenteuer in den Osttiroler Bergen. Bewerbungen sind noch bis 1. Juni möglich. Alle Infos unter hohetauern.at

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
04.03.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
444.735 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
411.218 mal gelesen
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
356.839 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
3509 mal kommentiert
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Kolumnen
Wenn Herbert Kickl unser Bundeskanzler wäre …
1826 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
1642 mal kommentiert
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf