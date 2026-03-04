Wenn eine ausgewachsene Bärin zum Zahnarzt muss

Smoothies am -Speiseplan

Zudem stellten die Spezialisten fest, dass „Mici“ an Arthrose leidet. Gut verheilt ist indes eine alte Augenverletzung. 110 Kilo bringt „Mici“ auf die Waage und ist somit der zarteste Schützling im Bärenwald der Hilfsorganisation Vier Pfoten. Nach der Zahn-OP stehen vorerst Smoothies auf dem Speiseplan der Bärin – vom Apfel bis zu Walnuss wird alles püriert.