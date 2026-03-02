Kollision beim Abbiegen: Auto landete auf Seite

Gegen 17 Uhr krachte es auf der Kreuzung zwischen der B171 Tiroler Straße und der S16 Arlberg Schnellstraße. Eine 24-jährige Einheimische wollte von der Bundesstraße kommend links auf die S16 abbiegen, als ihr eine 20-jährige Österreicherin entgegenkam. Der Pkw der jüngeren Frau prallte in die Beifahrerseite der 24-Jährigen. Deren Auto kippte dadurch um und kollidierte mit einem dritten Pkw, der gerade von der Schnellstraße kommend rechts auf die B171 abbiegen wollte.