Kollision beim Abbiegen: Auto landete auf Seite

Bei einem Autounfall im Tiroler Landeck wurden am Montag zwei junge Frauen verletzt. Sie kollidierten an der Kreuzung von B171 und S16 miteinander. Dabei kippte der Wagen einer 24-Jährigen um und erfasste noch ein drittes Fahrzeug.
Gegen 17 Uhr krachte es auf der Kreuzung zwischen der B171 Tiroler Straße und der S16 Arlberg Schnellstraße. Eine 24-jährige Einheimische wollte von der Bundesstraße kommend links auf die S16 abbiegen, als ihr eine 20-jährige Österreicherin entgegenkam. Der Pkw der jüngeren Frau prallte in die Beifahrerseite der 24-Jährigen. Deren Auto kippte dadurch um und kollidierte mit einem dritten Pkw, der gerade von der Schnellstraße kommend rechts auf die B171 abbiegen wollte.
Von Ersthelfern befreit
Die 20- und die 24-Jährige wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Ersthelfer eilten herbei und befreiten sie aus den Unfallautos. Anschließend wurden beide Frauen mit der Rettung ins Krankenhaus Zams eingeliefert.
An ihren beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der dritte beteiligte Pkw wurde nur leicht beschädigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.