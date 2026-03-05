Vorteilswelt
99  Euro pro Nacht: Frühlingsauftakt zum Top-Preis

05.03.2026 00:01
(Bild: (c) Florian Busch)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Das Naturhotel Alpenrose lädt zum Frühlingserwachen. Ein warmer Händedruck, eine herzliche Umarmung, ein liebes Wort – im Naturhotel Alpenrose am Millstätter See beginnt Urlaub mit echter Begegnung. „Willkommen bei uns daham“ ist hier nicht nur ein Motto, sondern gelebte Philosophie. Gäste sollen nicht nur ankommen, sondern eintauchen – in die Natur, in die Stille und in besondere Momente, die lange nachwirken.

Zwischen schattigen Wäldern, klaren Quellen und der frischen Bergluft Kärntens entsteht ein Kraftplatz, der Raum für Begegnung schafft: mit anderen, mit der Natur – und mit sich selbst.

Wo Natur Programm ist
Das Naturhotel Alpenrose versteht sich als Rückzugsort für alle, die bewusst abschalten möchten. Ein morgendliches Bad im Millstätter See, Kaltbaden in der beeindruckenden Millstätter Schlucht oder achtsames Waldbaden – hier wird Natur nicht konsumiert, sondern erlebt.

Yoga-Retreats mit Lehrern aus aller Welt bringen Körper und Geist in Einklang. Die kühlen Brisen vom See sorgen für Erfrischung, während die Bergwelt rundum Ruhe und Weite schenkt.

Ankommen, genießen und auftanken
Im Naturhotel Alpenrose ist Nachhaltigkeit kein Schlagwort, sondern tiefe Überzeugung. Die Zimmer sind bewusst WLAN-frei, auf strahlungsintensive TV-Geräte wird verzichtet. Die Zimmer sollen Rückzugsorte mit Charme sein, um sich rundum auf das Hier und Jetzt konzentrieren zu können. Das Ziel: natürliche Räume, die echte Erholung ermöglichen. Gäste berichten von besonders tiefer Schlafqualität – fernab von digitalem Dauerrauschen. Hier darf man loslassen, durchatmen und neue Energie tanken.

(Bild: (c) Florian Busch)

Frühlingserwachen zum Top-Preis
Pünktlich zum Saisonstart lockt die Alpenrose mit einem besonderen Angebot: „Frühlingserwachen“ heißt das attraktive Paket, das vom 28. März bis 28. April 2026 buchbar ist.

Für nur 99 Euro pro Person und Nacht genießen Gäste:

  • einem Begrüßungsdrink
  • 3/4 Wellnesspension mit Genießer-Frühstück, Mittagsimbiss und Abendkulinarium auf Slow Food Niveau

  • Benutzung der Wellnesslandschaft mit verschiedenen Saunen, Liegeraum und vielem mehr

  • Schwimmen im Außenbecken mit thermischen Temperaturen hoch über dem Millstätter See

  • kostenloses tägliches Aktivideenprogramm (in der Osterwoche zusätzlich die Teilnahme am traditionellen Osterprogramm in der Alpenrose wie die Oster-Jause, Eierpecken und Osternesterl suchen)

+1
Fotos

Ein Frühlingsauftakt, der Naturgenuss und Erholung zum Top-Preis verbindet.

Ein Ort zum Herunterkommen und Wohlfühlen
Ob beim Sonnenaufgang am See, beim Waldbaden oder im wohltuenden Natur-SPA – die Alpenrose lädt dazu ein, die eigene Balance wiederzufinden. Hier geht es nicht um höher, schneller, weiter, sondern um bewusste Auszeit.

Wer den Frühling in seiner ursprünglichsten Form erleben möchte, findet im Naturhotel Alpenrose einen Kraftplatz, der hält, was er verspricht: naturECHTe Urlaubserlebnisse, die tief unter die Haut gehen.

Naturhotel Alpenrose GmbH

Obermillstatt 84
9872 Millstatt am See
T: +43 4766 2500
E: info@naturhotel-alpenrose.at
W: https://www.naturhotel-alpenrose.at/

(Bild: NaturhotelAlpenrose)
05.03.2026 00:01
