99  Euro pro Nacht: Frühlingsauftakt zum Top-Preis

Das Naturhotel Alpenrose lädt zum Frühlingserwachen. Ein warmer Händedruck, eine herzliche Umarmung, ein liebes Wort – im Naturhotel Alpenrose am Millstätter See beginnt Urlaub mit echter Begegnung. „Willkommen bei uns daham“ ist hier nicht nur ein Motto, sondern gelebte Philosophie. Gäste sollen nicht nur ankommen, sondern eintauchen – in die Natur, in die Stille und in besondere Momente, die lange nachwirken.