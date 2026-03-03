Eine Woche voller Frauenpower im heimischen TV

Schon am Dienstagabend (23.05 Uhr, ORF 2) setzt sich die „kreuz & quer“-Neuproduktion „Nicht jung – nicht leise“ mit den mehr als eine Million Frauen in Österreich auseinander, die älter als 60 sind und bei Weitem nicht so prominent in der Gesellschaft präsentiert werden wie gleichaltrige Männer.