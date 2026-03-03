Vorteilswelt
Zum Weltfrauentag

Eine Woche voller Frauenpower im heimischen TV

Unterhaltung
03.03.2026 05:00
In „Makellos“ will Adele Neuhauser ihrem stagnierendem Eheleben neuen Pep geben – anders, als es ...
In „Makellos“ will Adele Neuhauser ihrem stagnierendem Eheleben neuen Pep geben – anders, als es wohl geplant war.(Bild: Jacqueline Krause-Burberg)
Porträt von Robert Fröwein
Von Robert Fröwein

Anlässlich des Weltfrauentags (8. März) setzt man im TV auf ein darauf zugeschnittenes Programm. Wir haben einige der Highlights für Sie herausgepickt.

Angesichts des anstehenden Weltfrauentags am 8. März geht der Öffentlich-Rechtliche die gesamte Woche in die Offensive und rückt couragierte Frauen und außergewöhnliche Persönlichkeiten verstärkt in den Mittelpunkt.

Am 4. März widmet sich ORF 2 ab 22.30 Uhr mit zwei Ausgaben des „Weltjournal“ dem prekären Thema Frauen in Afghanistan. So erzählt etwa die französische Journalistin Solène Chalvon-Fioriti von ihrer Zeit in Kabul und zeigt eine Dokumentation, wie sich mutige Frauen gegen das rückwärtige Regime der Taliban zur Wehr setzen.

Journalistin Solène Chalvon-Fioriti lebte lange im afghanischen Kabul und berichtet im ...
Journalistin Solène Chalvon-Fioriti lebte lange im afghanischen Kabul und berichtet im „Weltjournal“ davon.(Bild: ORF)

Schon am Dienstagabend (23.05 Uhr, ORF 2) setzt sich die „kreuz & quer“-Neuproduktion „Nicht jung – nicht leise“ mit den mehr als eine Million Frauen in Österreich auseinander, die älter als 60 sind und bei Weitem nicht so prominent in der Gesellschaft präsentiert werden wie gleichaltrige Männer.

Nur vier Tage nach dem Weltfrauentag feiert die große Liza Minnelli ihren 80. Geburtstag. Die „dokFilm“-Premiere „Liza Minnelli, Erbin einer Hollywood-Dynastie“ (8. März, 23.05 Uhr, ORF 2) präsentiert die berühmte Diva in all ihren vielen Facetten.

Weiters warten auch noch zwei echte österreichische Film-Highlights auf. In der ORF-Premiere von „Makellos – Eine kurze Welle des Glücks“ (11. März, 20.15 Uhr, ORF 2) spielt Adele Neuhauser die in ihrer Ehe vernachlässigte Constanze, die sich mit einem Callboy (Manuel Rubey) zusammentut. Birgit Minichmayr verkörpert in der ORF-Premiere von Anja Salomonowitz’ ORF-kofinanzierter Spieldokumentation „Mit einem Tiger schlafen“ (15. März, 23.05 Uhr, ORF 2) die österreichische Ausnahmemalerin Maria Lassnig.

03.03.2026 05:00
