Von Pedal gerutscht

Auto krachte gegen Baum: Zeuge befreite Lenker

Steiermark
02.03.2026 11:24
Nachdem der Lenker einen Abgang hinuntergefahren war, wurde er von einem Baum gestoppt.
Nachdem der Lenker einen Abgang hinuntergefahren war, wurde er von einem Baum gestoppt.(Bild: FF Sankt Oswald ob Eibiswald)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

In St. Oswald ob Eibiswald kam am Sonntag ein Autofahrer von der Straße ab, rutschte einen steilen Abhang hinab und krachte gegen einen Baum. Couragierte Zeugen schritten sofort ein und befreiten den verletzten 55-Jährigen aus dem Auto. 

Spektakulärer Verkehrsunfall im weststeirischen St. Oswald ob Eibiswald: Am Sonntag um die Mittagszeit rutschte ein 55-jähriger Autofahrer laut eigenen Angaben vom Pedal ab, überquerte eine Kreuzung und fuhr danach einen steilen Abhang hinab. 

An einem Waldrand krachte der Lenker dann gegen einen Baum. Ein anderer Autofahrer (54) sowie dessen Sohn (23) wurden zufällig Zeugen des Unfalls und zögerten keine Sekunde: Sie eilten zum verunfallten Auto und schlugen eine Scheibe ein, weil das Fahrzeug versperrt war. 

(Bild: FF Sankt Oswald ob Eibiswald)

Die Zeugen konnten den verletzten Unfalllenker aus dem Wrack befreien und leisteten Erste Hilfe, ehe Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr St. Oswald ob Eibiswald sowie Rotes Kreuz anrückten. Nach der Erstversorgung wurde der 55-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber C 12 ins LKH Graz eingeliefert.

