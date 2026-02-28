„Get moving“: Mit viel Bewegung gegen Krebs!

Morgen, Sonntag, um 9 Uhr fällt in Ilztal der Startschuss zum Kilometersammeln, auf dem Rad und per pedes. „Kommt gerne hin“, freut sich Heinz Wilfling. „Halten wir uns gesund und sammeln wir gemeinsam Spenden!“

Anmelden kann man sich über die Strava-App. Infos: krebshilfe.at/gemeinde-bewegt und unter der Telefonnummer des Organisators Heinz Wilfing 0676/600 39 66.