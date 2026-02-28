Vorteilswelt
Jeder kann mittun

„Get moving“: Mit viel Bewegung gegen Krebs!

Steiermark
28.02.2026 17:00
Ob Radfahren, Wandern, Spazieren, sogar Paddeln – alles ist möglich!
Ob Radfahren, Wandern, Spazieren, sogar Paddeln – alles ist möglich!(Bild: Alexander Kaiser)
Porträt von Christa Blümel
Von Christa Blümel

7000 Steirer erhalten jährlich die niederschmetternde Diagnose Krebs. Gesunder Lebensstil könnte ein Drittel aller Erkrankungen verhindern, sagen Experten – und die steirische Krebshilfe packt dieses Problem mit „Get moving“ gleich von zwei Seiten an! Morgen, Sonntag, geht es los.

Rund 7000 Steirer erhalten jedes Jahr die Diagnose Krebs. Warum, bleibt meist ein niederschmetterndes Rätsel. Doch viel hängt laut Experten mit dem Lebensstil zusammen: Rauchen, Übergewicht und Bewegungsfaulheit sind ein teuflisches Trio. Aber eines, dem die Krebshilfe ein deutliches Gegengewicht setzt: mit „Get moving“, das heute Fahrt aufnimmt!

Heinz Wilfling wärmt mit Terrier „Oscar“ schon auf. Er möchte, dass so viele wie möglich ...
Heinz Wilfling wärmt mit Terrier „Oscar“ schon auf. Er möchte, dass so viele wie möglich mitmachen!(Bild: Sabina Sauer)

„Jeder Einzelne kann mitmachen“, ruft Birgit Jungwirth, Sprecherin der Krebshilfe Steiermark, auf. „Es geht darum, Kilometer zu sammeln. Bei jeder Art der Bewegung!“ Diese werden Ende Oktober von allen Teilnehmern zusammengezählt. Und im besten Fall ist das nicht „nur“ ein Meilenstein für die Gesundheit, sondern bringt auch Bares. Durch Sponsoren aller Art (bitte gerne melden), welche die gesammelten Kilometer in bare Münze umwandeln.

Ein Leuchtturm dabei sind die Oststeirer. Heinz Wilfling, früherer Hundeführer bei der Polizei, war nach einen Vortrag „so motiviert, dass ich das noch viel mehr ins Bewusstsein rücken und Menschen für die Sache gewinnen wollte“. Sein Plan ist engagiert: In acht Monaten sollen dabei acht Personen („die hab ich schon zusammen“) 40.000 Kilometer herunterspulen und damit quasi die Welt umrunden. Doch es sollen darüber hinaus Tausende mehr sein, die mitmachen!

Zitat Icon

Es geht darum, Kilometer zu sammeln. Bei jeder Art der Bewegung. Das kann gehen, radeln, aber auch Paddeln sein.

Birgit Jungwirth, Sprecherin der Krebshilfe

Bild: Christian Jauschowetz

Morgen, Sonntag, um 9 Uhr fällt in Ilztal der Startschuss zum Kilometersammeln, auf dem Rad und per pedes. „Kommt gerne hin“, freut sich Heinz Wilfling. „Halten wir uns gesund und sammeln wir gemeinsam Spenden!“

Anmelden kann man sich über die Strava-App. Infos: krebshilfe.at/gemeinde-bewegt und unter der Telefonnummer des Organisators Heinz Wilfing 0676/600 39 66.

Steiermark
28.02.2026 17:00
