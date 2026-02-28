Schüler verhandeln wie die Profis im Landesgericht

Heute auf dem Programm im Landesgericht in Innsbruck: ein Fall aus dem Arbeitsrecht. Ein Mitarbeiter eines Supermarkts soll etwas gestohlen haben, darauf folgte die Kündigung. Dieser wehrt sich dagegen. Der Fall wird über den ganzen Tag verhandelt, die Vorbereitungen dazu starteten im Oktober. Aufgerollt wird der Fall von – richtig! – Schülerinnen und Schülern aus ganz Österreich. Der JusHAK Moot Court bietet allen Jugendlichen des 4. Jahrgangs die Möglichkeit, ihre erlernten Kompetenzen im Rahmen eines simulierten Gerichtsverfahrens anzuwenden.