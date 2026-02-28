Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

JusHAK Moot Court

Schüler verhandeln wie die Profis im Landesgericht

Tirol
28.02.2026 16:00
JusHAK Schüler aus ganz Österreich simulierten im Landesgericht in Innsbruck einen Fall. Im Bild ...
JusHAK Schüler aus ganz Österreich simulierten im Landesgericht in Innsbruck einen Fall. Im Bild zu sehen ist je eine Gruppe aus Eisenstadt und eine aus Linz.(Bild: Christian Forcher/Fotoworxx)
Porträt von Pascal Pali
Von Pascal Pali

Schülerinnen und Schüler aus ganz Österreich kamen im Rahmen des JusHAK Moot Court am Freitag nach Innsbruck, um vor einem Richtersenat einen fiktiven Fall zu verhandeln.

0 Kommentare

Heute auf dem Programm im Landesgericht in Innsbruck: ein Fall aus dem Arbeitsrecht. Ein Mitarbeiter eines Supermarkts soll etwas gestohlen haben, darauf folgte die Kündigung. Dieser wehrt sich dagegen. Der Fall wird über den ganzen Tag verhandelt, die Vorbereitungen dazu starteten im Oktober. Aufgerollt wird der Fall von – richtig! – Schülerinnen und Schülern aus ganz Österreich. Der JusHAK Moot Court bietet allen Jugendlichen des 4. Jahrgangs die Möglichkeit, ihre erlernten Kompetenzen im Rahmen eines simulierten Gerichtsverfahrens anzuwenden.

Die Schüler nutzten die Gelegenheit, um ihr juristisches Können zu beweisen.
Die Schüler nutzten die Gelegenheit, um ihr juristisches Können zu beweisen.(Bild: Christian Forcher/Fotoworxx)

Anspannung, Gelächter und viele gefällte Urteile
Der Saal ist prall gefüllt, alle Zuschauerplätze sind belegt und die Parteien ebenfalls auf ihren Plätzen. Die Nervosität merkt man allen zu Beginn an. Aber: Wer wäre denn bitte nicht nervös, wenn man einmal selbst in der Rolle steckt und vor einem Richtersenat und vielen Zusehern zum ersten Mal einen Fall im Gericht verhandeln muss?

Jeder der anwesenden Schüler bekam als Geschenk ein Goodie-Bag überreicht.
Jeder der anwesenden Schüler bekam als Geschenk ein Goodie-Bag überreicht.(Bild: Christian Forcher/Fotoworxx)

Ordnungsruf für den Richter
Mit Fortdauer des Rollenspieles werden die Schülerinnen und Schüler immer souveräner, nach einigen Nachfragen der Richter entstehen regelrechte Diskussionen, es wird argumentiert, sogar gelacht. „Ordnungsruf für den Richter“, ruft er, als sein Telefon plötzlich bimmelt. Gelächter im Saal. Die Richter, die die Verhandlungen führen und beurteilen, bringen sowohl eine Menge Erfahrung, als auch eine Portion Lockerheit mit.

Feedback und Lob für die Schüler
Nach jeweils 15-minütigen Ausführungen der beiden Teams und Nachfragen der Richter ziehen sich diese zurück. Als sie aus der unauffälligen Türe wieder heraustreten, fällen sie ein Urteil, stets im Namen der Republik. Danach gibt es wertvolles Feedback für die Schülerinnen und Schüler, die sich an diesem Tag wohl mindestens eines verdient haben: eine gehörige Menge Respekt und Anerkennung.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
28.02.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Iran: Ayatollah-Palast zerstört, Minister getötet
188.093 mal gelesen
Der Amtssitz von Ayatollah Ali Khamenei dürfte zerstört worden sein, weltweit kommt es zu ...
Stars & Society
Wiener Luxus-Influencer Mike Maschina (34) ist tot
106.268 mal gelesen
Party, Luxus, Insolvenz – und plötzlich tot: Mike Maschina ist überraschend verstorben.
Österreich
Interne Schelte für Toni Fabers „Zölibat“-Sager
82.248 mal gelesen
Krone Plus Logo
Gern gesehener Gast auf Veranstaltungen: Dompfarrer Toni Faber mit Natalie Nemec,  hier auf dem ...
Außenpolitik
Iran: Ayatollah-Palast zerstört, Minister getötet
3672 mal kommentiert
Der Amtssitz von Ayatollah Ali Khamenei dürfte zerstört worden sein, weltweit kommt es zu ...
Innenpolitik
Koalition verspielt Mehrheit, FPÖ im Höhenflug
1580 mal kommentiert
Andreas Babler, Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger
Wien
Beliebte Imbiss-Kette wirbt mit Ramadan-Menüs
1124 mal kommentiert
Ramadan-Menü bei Nordsee: geniale Idee oder Ärgernis?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf