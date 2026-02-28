Das Mitgefühl klopft im März wieder an die Türen

Danijel ist noch ein Kind, als es plötzlich in seiner Gegend kein Essen mehr gibt. In der kriegserschütterten Region Herzegowina stellt er sich mit seiner Familie alle paar Tage an, um von der Caritas Lebensmittel zu erhalten. Der kleine Danijel fragt sich, woher die Caritas so viel Essen hat. Er stellt sich vor, dass da wahrscheinlich ein Millionär in Deutschland oder Österreich dahintersteckt, der viel zu viel Geld hat. Mittlerweile ist Danijel Juric Diakon in der Pfarre Rietz und Pastoralassistent im Seelsorgeraum Telfs.