ORF arbeitet gerade an unterschiedlichen Projekten

Während der März traditionell voller ORF-Premieren und neuer Projekte ist, wird auch hinter den Kulissen gewerkt. Wir haben die wichtigsten Dreharbeiten zusammengefasst und blicken schon jetzt voraus.
Als sich Schauspieldoyen Philipp Hochmair vor wenigen Wochen beim Opernball im Interview mit dem ORF als Sonderermittler Alexander Haller ausgab, trauten viele Fernsehzuschauer ihren Augen nicht. Doch die Show war durchaus real, denn für einen prognostizierten Ausstrahlungstermin 2027 ist in der beliebten Reihe „Blind ermittelt“ eine Folge namens „Opernball“ geplant. Ebenfalls fertig abgedreht wurde eine zweite Episode mit dem Titel „Falco“, deren Timing exakt passt – der Kult-Popstar würde im Februar 2027 seinen 70. Geburtstag feiern – man darf gespannt sein.
Ein ambitioniertes Großprojekt ist das mit dem ARD gemeinsam gefertigte Katz-und-Maus-Spiel „Illegal“, das derzeit gerade in Wien und Umgebung gedreht wird. Unter der Regie von Alexander Dierbach entsteht ein TV-Thriller der die packende Geschichte eines jungen Mannes aus Togo erzählt: Kodjo (Bless Amada), dessen Asylantrag in Wien abgelehnt wurde, beobachtet nachts einen Mord gegenüber seiner Unterkunft. Aus Angst versucht er unterzutauchen – doch der Mörder ist ihm auf der Spur.
Den zähen Winter nützen auch die Macher von „School Of Champions“. Die dritte Staffel des Wintersporthits des ORF läuft gerade, parallel dazu wird in diesen Tagen die vierte Staffel eingefangen.
Das wohl ambitionierteste Projekt, das gerade verwirklicht wird, ist „Benko – Size Does Matter“ von Regisseur Raymond Ley. Dafür wird nicht nur in Wien, sondern auch an vielen verschiedenen deutschen Spots gedreht. Man darf sich auf eine Geschichte über Gier, Glanz, Glamour und Macht freuen. Besonders: Einer der unbeliebtesten Österreicher, René Benko, wird mit Thomas Stipsits von einem der beliebtesten verkörpert ...
