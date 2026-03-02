ORF arbeitet gerade an unterschiedlichen Projekten

Als sich Schauspieldoyen Philipp Hochmair vor wenigen Wochen beim Opernball im Interview mit dem ORF als Sonderermittler Alexander Haller ausgab, trauten viele Fernsehzuschauer ihren Augen nicht. Doch die Show war durchaus real, denn für einen prognostizierten Ausstrahlungstermin 2027 ist in der beliebten Reihe „Blind ermittelt“ eine Folge namens „Opernball“ geplant. Ebenfalls fertig abgedreht wurde eine zweite Episode mit dem Titel „Falco“, deren Timing exakt passt – der Kult-Popstar würde im Februar 2027 seinen 70. Geburtstag feiern – man darf gespannt sein.