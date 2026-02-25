20.000 Euro weg: Polizei deckt Sozialbetrug auf

Seit September 2024 bezog die Frau (35) aus Trofaiach Sozialleistungen von der Bezirkshauptmannschaft Leoben. Doch es dürfte einen Verdacht gegeben haben, dass ihre Angaben nicht ganz korrekt waren. Denn ihr Lebensgefährte (48) lebte seit diesem Zeitraum unangemeldet in der gemeinsamen Wohnung. Um einen eigenen Wohnsitz vorzutäuschen, war der Mann formal an einer anderen Adresse gemeldet.