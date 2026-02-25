20.000 Euro weg: Polizei deckt Sozialbetrug auf

In Trofaiach ist ein Fall von Sozialbetrug aufgeflogen: Eine 35-Jährige soll mit ihrem Lebensgefährten (48) zusammengelebt haben, ohne das anzugeben. Dadurch hat sie wohl 20.000 Euro an Sozialleistungen zu Unrecht bezogen.
Seit September 2024 bezog die Frau (35) aus Trofaiach Sozialleistungen von der Bezirkshauptmannschaft Leoben. Doch es dürfte einen Verdacht gegeben haben, dass ihre Angaben nicht ganz korrekt waren. Denn ihr Lebensgefährte (48) lebte seit diesem Zeitraum unangemeldet in der gemeinsamen Wohnung. Um einen eigenen Wohnsitz vorzutäuschen, war der Mann formal an einer anderen Adresse gemeldet.
Einkommen nicht bekannt gegeben
Eigentlich muss man diesen Umstand melden – die 35-Jährige verletzte ihre Pflicht. Außerdem fielen die Sozialleistungen ohne das Einkommen ihres Partners im gleichen Haushalt höher aus. So entstand der Schaden von rund 20.000 Euro. Beide Personen werden bei der Staatsanwaltschaft Leoben angezeigt.
