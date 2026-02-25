Causa Dornauer: Die Tiroler SPÖ und die Schnecken

Am 2. Oktober ging es aber Schlag auf Schlag, wurde „Schädling“ Georg Dornauer aus Klub und Partei geworfen. Während sich die Rauswerfer äußerlich bedrückt gaben, innerlich aber in Jubel verfielen, zeigte sich der Geschasste überrascht und rief das Schiedsgericht an. Keine fünf Monate später trat dieses Gremium zusammen, tagte fünf Stunden lang, um sich danach zu vertagen. Auf 20. April. In diesem Jahr sei angefügt. Ein Schelm, der nun Böses denkt und vielleicht befindet: Da sieht man wieder einmal, wie langsam Politik entscheidet bzw. eben gar nicht. Jede Schnecke ist schneller als die SPÖ.