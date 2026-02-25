Causa Dornauer: Die Tiroler SPÖ und die Schnecken

Ein Schiedsgericht verhandelt über den Partei-Rauswurf des Ex-Landeshauptmannstellvertreters und Landesparteichefs Georg Dornauer. Eine Sitzung wurde vertagt. In seinem Kommentar nimmt Claus Meinert, Chefredakteur der Tiroler „Krone“, die Causa unter die Lupe.
Anfang Oktober war es, als dem Tiroler SPÖ-Chef Philip Wohlgemuth der Kragen platzte. Wer den Politiker ein wenig kennt, weiß, dass es dazu viel braucht. Denn der bald 39-Jährige ist politisch in der Gewerkschaft aufgewachsen, hat ebendort gelernt, wie man nach außen hin stets pure Gelassenheit symbolisiert, obwohl es innen lichterloh brennt und im Hals schon mehr als genug steckt.
Da sieht man wieder einmal, wie langsam Politik entscheidet bzw. eben gar nicht. Jede Schnecke ist schneller als die SPÖ.
Claus Meinert, Chefredakteur der Tiroler „Krone“
Am 2. Oktober ging es aber Schlag auf Schlag, wurde „Schädling“ Georg Dornauer aus Klub und Partei geworfen. Während sich die Rauswerfer äußerlich bedrückt gaben, innerlich aber in Jubel verfielen, zeigte sich der Geschasste überrascht und rief das Schiedsgericht an. Keine fünf Monate später trat dieses Gremium zusammen, tagte fünf Stunden lang, um sich danach zu vertagen. Auf 20. April. In diesem Jahr sei angefügt. Ein Schelm, der nun Böses denkt und vielleicht befindet: Da sieht man wieder einmal, wie langsam Politik entscheidet bzw. eben gar nicht. Jede Schnecke ist schneller als die SPÖ.
Doch soll an dieser Stelle nicht über Schiedsgerichte und deren Tun gerichtet werden. Mildernd sei erwähnt, dass zwischen Oktober und dem Ersttermin die Törggelezeit lag, auch die Herbstferien, die Vorbereitungen auf Weihnachten, dann die vielen Festtage, gefolgt von Silvester, Semesterferien und dem viel zu kurzen Fasching. Wo hätte man bei all dem Stress noch einen Termin für das Schiedsgericht reinpressen können? Eigentlich unmöglich – zumindest aus Sicht der Tiroler Genossen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.