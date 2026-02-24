Grazer Rathaus: Senioren trainieren Selbstschutz

Finanziert über das Senior:innenbüro des Sozialamts der Stadt Graz können die dreistündigen Workshops im Rathaus (Media Center) kostenlos in Anspruch genommen werden. Schimpl freut sich über das positive Feedback und zitiert aus dem Schreiben einer Teilnehmerin: „Ich wäre fast beim Urnenfriedhof überfallen worden – der Kurs hat mir bei meinem Verhalten geholfen.“