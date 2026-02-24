Grazer Rathaus: Senioren trainieren Selbstschutz

Seit der brutalen Attacke auf eine Wiener Pensionistin am Friedhof ist Selbstverteidigung einmal mehr in aller Munde. Im Grazer Rathaus können Seniorinnen und Senioren für den Ernstfall trainieren. In einem dreistündigen Kurs werden Tipps und Tricks vermittelt.
Grausame Überfälle auf Friedhöfen sorgen aktuell für Entsetzen: Am Montag wurde eine 64-Jährige in Wien erstochen, vor einem Jahr überlebte eine 73-jährige Grazerin einen ähnlichen Angriff nur knapp. „Schon 2017 gab es eine Serie an Raubüberfällen auf Senioren in Graz. Die Stadt reagierte damals mit einem Angebot an Selbstverteidigungskursen“, sagt Markus Schimpl.
Schimpl wurde als ehemaliger Jagdkommandoausbildner engagiert und vermittelt seither sein Können: „Wie erkenne ich Gefahrensituationen? Wie verbessere ich meine Körperhaltung? Wie kann ich mich mit Pfefferspray und Taschenalarm schützen? Ziel ist es, das persönliche Sicherheitsgefühl nachhaltig zu stärken.“
Ziel ist es, das persönliche Sicherheitsgefühl nachhaltig zu stärken. Im dreistündigen Workshop lernen die TeilnehmerInnen, mögliche Gefahrensituationen frühzeitig zu erkennen, richtig einzuschätzen und zu vermeiden.
Markus Schimpl
Selbstverteidigungstrainer
Bild: Schimpl
Finanziert über das Senior:innenbüro des Sozialamts der Stadt Graz können die dreistündigen Workshops im Rathaus (Media Center) kostenlos in Anspruch genommen werden. Schimpl freut sich über das positive Feedback und zitiert aus dem Schreiben einer Teilnehmerin: „Ich wäre fast beim Urnenfriedhof überfallen worden – der Kurs hat mir bei meinem Verhalten geholfen.“
Die nächsten Termine, jeweils von 14 bis 17 Uhr: Montag, 2. 3., Dienstag, 7. 4., Montag, 4. 5. und Montag, 1. 6. Um frühzeitige Anmeldung per SMS mit Name, Alter und gewünschtem Termin wird gebeten. Kontakt Markus Schimpl: 0664/5668863.
