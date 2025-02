Messer-Attacke: Pfarre bietet Begleitung zum Grab

Vor allem Ältere wünschen sich Sicherheit

Verständlicherweise ist die Unsicherheit in der Pfarrgemeinde groß. Pfarrer Johann Schrei reagiert jetzt: Nachdem vor allem ältere Menschen Sorgen geäußert hatten, startet laut „Kleine Zeitung“ am Freitag ein Begleitdienst. Jeweils um 15 Uhr trifft sich eine ganze Gruppe, angeführt von Mitarbeitern der Pfarre, am Kirchplatz, dann geht man gemeinsam an die Gräber. Zumindest bis Ostern soll das Angebot aufrecht bleiben. Wer möchte, kann sich auch als Begleiter freiwillig melden.