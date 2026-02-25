Selbstfahrender Roboter „Rolliver“ hilft in Klinik

Seit Februar dreht „Rolliver“ schon seine Runden. Seine Route erkennt er mithilfe von Laser-Scanner, 3D-Infrarot- und Bodensensoren und passt seine Route dynamisch an den laufenden Betrieb an. „Das System entlastet unser Fachpersonal spürbar von zeitintensiven Routinetätigkeiten. So sammeln wir wichtige Erfahrungen, die wir in zukünftige Logistiklösungen einfließen lassen“, erklärt Gerald Slamanig, zuständiger Bereichsverwalter.