Selbstfahrender Roboter „Rolliver“ hilft in Klinik

Eine mobile Maschine unterstützt ab sofort bei logistischen Abläufen und nimmt Mitarbeitern viele Stunden an Arbeit ab. Genaue Lasertechnik hilft bei der Arbeit des Roboters „Rolliver“ in Innsbruck.
Das Department für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde der tirol kliniken ist um eine Attraktion reicher: Ein autonomer, selbstfahrender Versorgungsroboter hilft nun beim Transport gebrauchter Instrumente aus den Behandlungskojen und entlastet so das Personal im Arbeitsalltag.
Seit Februar dreht „Rolliver“ schon seine Runden. Seine Route erkennt er mithilfe von Laser-Scanner, 3D-Infrarot- und Bodensensoren und passt seine Route dynamisch an den laufenden Betrieb an. „Das System entlastet unser Fachpersonal spürbar von zeitintensiven Routinetätigkeiten. So sammeln wir wichtige Erfahrungen, die wir in zukünftige Logistiklösungen einfließen lassen“, erklärt Gerald Slamanig, zuständiger Bereichsverwalter.
Der Roboter ist mehrere Stunden täglich im Einsatz und kann pro Fahrt etwa 30 Entsorgungssiebe mitnehmen. Vor „Rolliver“ war laut den tirol kliniken eine Mitarbeiterin nahezu den ganzen Tag damit beschäftigt.
