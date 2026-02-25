Warum Tiroler Riederbau nach München expandiert

Von der HTL bis in die Chefetage

Das ergänzende Führungsduo begann nach der HTL bei Riederbau und stieg bis in die Chefetage auf. Hechenblaickner widmet sich vor allem der Weiterentwicklung des Riederbau-Holzbausystems: „Systematisierung und Vorfertigung bieten enormes Zukunftspotenzial.“ Lindermayr fokussiert sich auf die Optimierung der Bauprozesse. Mit „Design & Build“, also der Verzahnung von Planung und Ausführung, will man Schnittstellen verringern.