Debüt-Roman voll heißer Leidenschaft und Spannung

Mit dem ersten Roman gleich auf der Buchmesse in Leipzig vertreten zu sein – das gelingt jetzt Katharina Riha. Die Niederösterreicherin legt mit „Coise – wie würdest Du Dich entscheiden?“ Ein ganz besonderes Erstlingswerk vor.
Die Autorin hat sich quer durch alle Genres gelesen, bis sie selbst ihre erste Geschichte zu Papier brachte. „Durch die Begeisterung fürs Lesen habe ich die Liebe zum Schreiben entdeckt“, sagt Riha. Die 32-jährige Mödlingerin und Wahl-Badenerin hat zwei Jahre an ihrem schriftstellerischen Debüt gearbeitet. Herausgekommen ist ein sogenanntes Romantik-Suspense-Werk. Ein Buch also, das eine leidenschaftliche Liebesgeschichte mit Thriller-Elementen verknüpft.
Tour durch Österreich
„Choice – wie würdest Du Dich entscheiden“ erscheint bei edition a und wird morgen, 26. Februar, um 19 Uhr in der Thalia-Buchhandlung auf der Wiener Mariahilfer Straße präsentiert. Danach geht es nach Leipzig zur Buchmesse, wo Riha am 20. März aus ihrem Erstlingswerk lesen wird. Schließlich startet die Autorin eine Lese-Tour durch Österreich mit Stationen in Klagenfurt, Linz, Salzburg und Eisenstadt.
Zwei Männer, ein Geheimnis
Die Geschichte dreht sich um Ellie, die sich in London zwischen dem reichen Investor Jacob und dem Abenteurer Tom entscheiden muss. Für Spannung sorgt zudem ein dunkles Geheimnis, das die beiden Männer miteinander verbindet. Mehr wird aber nicht verraten!
