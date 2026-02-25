Debüt-Roman voll heißer Leidenschaft und Spannung

Die Autorin hat sich quer durch alle Genres gelesen, bis sie selbst ihre erste Geschichte zu Papier brachte. „Durch die Begeisterung fürs Lesen habe ich die Liebe zum Schreiben entdeckt“, sagt Riha. Die 32-jährige Mödlingerin und Wahl-Badenerin hat zwei Jahre an ihrem schriftstellerischen Debüt gearbeitet. Herausgekommen ist ein sogenanntes Romantik-Suspense-Werk. Ein Buch also, das eine leidenschaftliche Liebesgeschichte mit Thriller-Elementen verknüpft.