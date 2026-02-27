HLUW Yspertal lädt zum Ohrenschmaus

Mit diesem Konzert, bei dem mit viel Bedacht ausgewählte Musikstücke aus verschiedenen Genres präsentiert werden, möchte man Spendengelder für Kinder und deren Familien lukrieren, die aufgrund von schwerer Krankheit plötzlich vor großen Problemen stehen. Dominik Ebner, der sich mit unzähligen Stunden ehrenamtlich für dieses Projekt einsetzt und somit zu einem echten „Krone-Herzensmensch“ avanciert ist und seine musikalischen Schützlinge freuen sich auf Ihren Besuch! Der Sitzplatz kann frei gewählt werden, freiwillige Spenden sind erwünscht.