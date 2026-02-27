HLUW Yspertal lädt zum Ohrenschmaus

Mit einem Benefizkonzert morgen Samstag, 28. Februar, unterstützt das Schulorchester der HLUW Yspertal die Arbeit der Kinderkrebshilfe Wien-Niederösterreich-Burgenland.
Die drei Säulen der Nachhaltigkeit „Ökologie, Ökonomie und Soziales“ werden an der HLUW Yspertal besonders gelebt. Die für ganz Österreich einzigartige Schule befasst mich mit Themen wie Umwelt, Natur, Wertstoffsammlung, Wasser und dergleichen sowie ressourchen-schonendes Wirtschaften. Etwas Besonderes ist aber auch das Schulorchester, das nunmehr zum vierten Mal in das schöne Yspertal einlädt.
Am Samstag, den 28. Februar, findet ein Benefizkonzert unter dem Motto „WE ARE THE WORLD“ statt. Einlass ist um 18 Uhr, Beginn ist um 19 Uhr, in der Aula der HLUW Yspertal, Am Campus 1. Für das leibliche Wohl wird natürlich auch gesorgt, es gibt nachhaltige und regionale Spezialitäten.
Mit diesem Konzert, bei dem mit viel Bedacht ausgewählte Musikstücke aus verschiedenen Genres präsentiert werden, möchte man Spendengelder für Kinder und deren Familien lukrieren, die aufgrund von schwerer Krankheit plötzlich vor großen Problemen stehen. Dominik Ebner, der sich mit unzähligen Stunden ehrenamtlich für dieses Projekt einsetzt und somit zu einem echten „Krone-Herzensmensch“ avanciert ist und seine musikalischen Schützlinge freuen sich auf Ihren Besuch! Der Sitzplatz kann frei gewählt werden, freiwillige Spenden sind erwünscht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.