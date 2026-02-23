Vorteilswelt
Auf der Pyhrnautobahn

Vier Verletzte und Stau nach Unfall im Frühverkehr

Steiermark
23.02.2026 09:26
Auf der A9 bei Gralla krachte es am Montagmorgen
Auf der A9 bei Gralla krachte es am Montagmorgen(Bild: FF Obergralla)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Der Montag nach den Semesterferien startete auf der A9 zwischen Leibnitz und Graz mit Stau. Ein Unfall bei Gralla forderte vier Leichtverletzte, die im Spital behandelt werden mussten. 

0 Kommentare

Schon gegen 5.30 Uhr in der Früh am Montag krachte es auf der A9, die Pyhrnautobahn, in Fahrtrichtung Graz. Ein 28-jähriger Slowene fuhr am zweiten Fahrstreifen und musste abbremsen. Ein nachkommender 29-Jähriger fuhr ihm hinten auf. 

Der 28-Jährige, seine zwei Mitfahrer und der andere Lenker wurden vom Rettungsdienst ins LKH Wagna gebracht. Sie wurden leicht verletzt und ambulant behandelt.

Mega-Stau im Frühverkehr
Die A9 war zwischen 5.30 und 6.40 Uhr teilweise gesperrt. Durch den Unfall kam es zu einem Stau, der zwischenzeitlich bis zu einer Stunde Zeitverlust verursachte. 

Steiermark
23.02.2026 09:26
Steiermark

