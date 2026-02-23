„Straffällige haben ihr Bleiberecht verspielt!“

„Politik muss sich um die Sicherheit kümmern“

Die bisherige Handhabe in Österreich – zehn Gerichtstermine, drei Therapie-Angebote und (wenn das alles nichts hilft) noch ein weiteres Integrationsprojekt – müsse endlich im Sinne der Bevölkerung geändert werden. „Die Dänen zeigen mit dieser Art der Politik, dass Sicherheit für sie nicht ein Lifestyle-Projekt ist, sondern staatliche Pflicht. Wir dürfen nicht länger darüber diskutieren, ob eine Abschiebung menschenwürdig und den Betroffenen zumutbar ist. Es geht hier ausschließlich um den Schutz der Bevölkerung. Und das müssen die regierenden Politiker endlich zur Kenntnis nehmen“, sagt Federspiel und meint: „Die nächsten Wahlen kommen schneller, als vielen lieb ist!“