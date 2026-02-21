Steirische Bauern sind mit ihren Ideen auf Zack!

Wie Michael Windberger (43), der auf 960 Metern Seehöhe nahe Schladming Biogemüse anbaut. Warum grad da? „Das war so eine Fügung. Ich bin dort Radl gefahren, hab gesehen, dass eine Kuh dort kalbt, die Hilfe braucht. Die hab ich geleistet – und damit hatte diese Wiese etwas Besonders für mich und stand auchf ür Fruchtbarkeit.“ Gute Wahl, denn sie gehört auch zu den kostbaren Flächen, wo über Gestein beste Erde ist. Und darauf kultiviert Windberger 120 Sorten, vom Paprika bis zum Salat, die ihm gerne von Privaten und der Gastro abgenommen werden.