Steirische Bauern sind mit ihren Ideen auf Zack!

Sie haben Ideen, Mut, lassen sich durch Rückschläge nicht unterkriegen und rittern dafür bei der „Vifzack“-Auszeichnung um die Stockerlpätze. Vom Garten in der Höhe bis zur Physalis auf südsteirisch ist alles dabei.
Die „Vifzack“-Auszeichnung wird heuer vom achten Mal von der steirischen Landwirtschaftskammer vergeben. Und Anwärter gibt es viele, denn die Steiermark hat offenbar echt lässige Bauern, die über den Tellerrand schauen, Herausforderungen nicht scheuen und sich von Rückschlägen nicht abschrecken lassen.
Wie Michael Windberger (43), der auf 960 Metern Seehöhe nahe Schladming Biogemüse anbaut. Warum grad da? „Das war so eine Fügung. Ich bin dort Radl gefahren, hab gesehen, dass eine Kuh dort kalbt, die Hilfe braucht. Die hab ich geleistet – und damit hatte diese Wiese etwas Besonders für mich und stand auchf ür Fruchtbarkeit.“ Gute Wahl, denn sie gehört auch zu den kostbaren Flächen, wo über Gestein beste Erde ist. Und darauf kultiviert Windberger 120 Sorten, vom Paprika bis zum Salat, die ihm gerne von Privaten und der Gastro abgenommen werden.
Doch die Liste geht weiter: Daniel Konrad zieht im Schilcherland Pilze aus dem Stollen. Josef Sonnleitner hat eine leicht zu bedienende Waschvorrichtung für Kisten und Paletten entwickelt.
Bei Maria Bernhart spießen köstliche Physalis – die sonst vielfach aus Übersee kommen – gerne in Eibiswald. Lisa-Marie und Martin Gollowitsch machen mit Patenhühnern Furore: Interessierte können für Eierlegerinnen eine Patenschaft übernehmen und dann die köstlichen, gesunden Eier genießen. Das Duo legt Wert auf alte, robuste Rassen und hat sogar großartige bunte Eier.
Fünf Kandidaten sind es, die es unter allen Einsendungen auf die Vifzack-Finalliste geschafft haben. Die Sieger (ermittelt durch Jury und Voting) werden am 11. März im Rahmen einer Gala im Steiermarkhof bekannt gegeben und geehrt.
„Die Innovationen haben für den Fortschritt in der Landwirtschaft entscheidende Bedeutung“, betont Vizepräsidentin Maria Pein. „Der Erfolg der Betriebe ist hart erarbeitet.“ Top!
