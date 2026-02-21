Vorteilswelt
Alte Rasse, neue Sorte

Steirische Bauern sind mit ihren Ideen auf Zack!

Steiermark
21.02.2026 11:00
Daniel Konrad zieht Pilze aus dem Schilcherland
Daniel Konrad zieht Pilze aus dem Schilcherland(Bild: Ulrich Dunst)
Porträt von Christa Blümel
Von Christa Blümel

Sie haben Ideen, Mut, lassen sich durch Rückschläge nicht unterkriegen und rittern dafür bei der „Vifzack“-Auszeichnung um die Stockerlpätze. Vom Garten in der Höhe bis zur Physalis auf südsteirisch ist alles dabei.

0 Kommentare

Die „Vifzack“-Auszeichnung wird heuer vom achten Mal von der steirischen Landwirtschaftskammer vergeben. Und Anwärter gibt es viele, denn die Steiermark hat offenbar echt lässige Bauern, die über den Tellerrand schauen, Herausforderungen nicht scheuen und sich von Rückschlägen nicht abschrecken lassen.

Lisa-Marie und Martin Gollowitsch setzen auf Patenhühner
Lisa-Marie und Martin Gollowitsch setzen auf Patenhühner(Bild: Ulrich Dunst)
Samuel Friesinger punktet mit alten Rassen und Qualität
Samuel Friesinger punktet mit alten Rassen und Qualität(Bild: Ulrich Dunst)

Wie Michael Windberger (43), der auf 960 Metern Seehöhe nahe Schladming Biogemüse anbaut. Warum grad da? „Das war so eine Fügung. Ich bin dort Radl gefahren, hab gesehen, dass eine Kuh dort kalbt, die Hilfe braucht. Die hab ich geleistet – und damit hatte diese Wiese etwas Besonders für mich und stand auchf ür Fruchtbarkeit.“ Gute Wahl, denn sie gehört auch zu den kostbaren Flächen, wo über Gestein beste Erde ist. Und darauf kultiviert Windberger 120 Sorten, vom Paprika bis zum Salat, die ihm gerne von Privaten und der Gastro abgenommen werden.

Da hat einer gut lachen: Der Garten auf hoher Höh von Michael Windberger gedeiht prächtig und ...
Da hat einer gut lachen: Der Garten auf hoher Höh von Michael Windberger gedeiht prächtig und steht bei Konsumenten hoch im Kurs(Bild: Wild &amp; Team Fotoagentur GmbH)
Maria Bernhart züchtet köstliche Exoten in Eibiswald
Maria Bernhart züchtet köstliche Exoten in Eibiswald(Bild: johannes sommer)

Doch die Liste geht weiter: Daniel Konrad zieht im Schilcherland Pilze aus dem Stollen. Josef Sonnleitner hat eine leicht zu bedienende Waschvorrichtung für Kisten und Paletten entwickelt.

Bei Maria Bernhart spießen köstliche Physalis – die sonst vielfach aus Übersee kommen – gerne in Eibiswald. Lisa-Marie und Martin Gollowitsch machen mit Patenhühnern Furore: Interessierte können für Eierlegerinnen eine Patenschaft übernehmen und dann die köstlichen, gesunden Eier genießen. Das Duo legt Wert auf alte, robuste Rassen und hat sogar großartige bunte Eier.

Fünf Kandidaten sind es, die es unter allen Einsendungen auf die Vifzack-Finalliste geschafft haben. Die Sieger (ermittelt durch Jury und Voting) werden am 11. März im Rahmen einer Gala im Steiermarkhof bekannt gegeben und geehrt.

„Die Innovationen haben für den Fortschritt in der Landwirtschaft entscheidende Bedeutung“, betont Vizepräsidentin Maria Pein. „Der Erfolg der Betriebe ist hart erarbeitet.“ Top!

Steiermark
21.02.2026 11:00
Steiermark

