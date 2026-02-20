Rot-Grün weht ein eisiger Oppositionswind entgegen

Gerade die Öko-Partei wird von der künftigen Opposition besonders aufs Korn genommen. „Es ist bemerkenswert, dass sie selbst bei ihren wichtigsten Themen, der S 34 und dem Rewe-Zentrallager, ihre Prinzipien aufgegeben haben, um eine Koalition unter allen Umständen zu ermöglichen“, so Krumböck. Noch härter geht St. Pöltens ÖVP-Klubobmann Alexander Thallmeier mit den Grünen ins Gericht: „Walter Heimerl-Lesnik lässt sich als ,ständiger Vertreter‘ zukünftig das Gehalt eines Vizebürgermeisters ausbezahlen. Es scheint, dass sich für ein paar tausend Euro die eigenen Prinzipien wohl sehr leicht über Bord werfen lassen.“