„Team Tierschutz“ weiterhin als Retter in der Not

In all diesen Fällen kommt es wieder auf das beherzte und engagierte Engagement von Freiwilligen an. „Nur gemeinsam können die Kapazitäten der Tierrettung ausgebaut werden. Hier unterscheidet sich die Problemlage nicht von den Zweibeinern. Ohne Ehrenamt geht heute leider nichts mehr“, so Scheidl von Tierschutz Austria.