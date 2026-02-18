Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Motorsport-Entdeckung

Eine Tirolerin gibt Vollgas im Formel-Flitzer

Tirol
18.02.2026 12:00
Stiebleichinger in ihrem Formel-4-Boliden.
Stiebleichinger in ihrem Formel-4-Boliden.(Bild: SRINIVASA KRISHNAN)
Porträt von Martin Taxer
Von Martin Taxer

Was für viele ein unerfüllter Kindheitstraum bleibt, hat die junge Zirlerin Clara Stiebleichinger bereits verwirklicht: Im Jahr 2025 fuhr sie Formel-4 Rennen in Indien, ab diesem April fährt sie in Frankreich. Durch ein Geschenk zu ihrem 18. Geburtstag änderte sich ihr Leben schlagartig.

0 Kommentare

Seit sie acht Jahre alt war, schaut Clara Stiebleichinger mit ihrem Vater die Rennen der Formel 1. Selbst einmal im Formelauto zu sitzen, hielt sie lange für unrealistisch – ihr Traum war es nur, einen Grand Prix live zu erleben. 2021 erfüllte sie sich diesen Wunsch in Spielberg. Dass sie zwei Jahre später selbst im Cockpit sitzen würde, ahnte sie damals noch nicht.

Schwierige Bedingungen bei einem Rennen in Indien.
Schwierige Bedingungen bei einem Rennen in Indien.(Bild: VGN PHOTOGRAPHY)

Geburtstagsgeschenk
Zum 18. Geburtstag bekam sie einen fünftägigen Test im Formel-4-Auto bei Feed Racing in Magny-Cours geschenkt. Dass dahinter auch Ex-Formel-1-Weltmeister Jacques Villeneuve steht und dem Sieger eine ganze Motorsport-Saison finanziert wird, war ihr zunächst nicht bewusst. Das Team erkannte ihr Potenzial und nahm sie ins Winterprogramm auf. Um Rennerfahrung zu sammeln, ging es für die Tirolerin in der Saison 2025 in die indische Formel-4-Meisterschaft. Ein kleineres Starterfeld mit weniger Chaos – eine perfekte Schule. Die junge Tirolerin punktete gleich beim Debüt, ein vierter Platz am Madras International Circuit brachte sie nahe ans Podium. „Da habe ich mich schon geärgert, weil ich kurz vor dem Ziel noch überholt wurde“, ergänzte die Zirlerin. Am Ende der Saison stand Platz elf in der Gesamtwertung.

Clara vor dem Eiffelturm in Paris.
Clara vor dem Eiffelturm in Paris.(Bild: Clara Stiebleichinger)

Studium in Frankreich
Nebenbei studiert Stiebleichinger Betriebswirtschaft in Montpellier und pendelt zwischen Frankreich, Tirol und den Rennstrecken dieser Welt. Bereits seit Herbst 2025 testet sie für die französische Formel 4, unter anderem in Paul Ricard (Fra) und Spa-Francorchamps (Bel). Die Umstellung auf die europäischen Wetterbedingungen war spürbar, dennoch fuhr sie teils auf Augenhöhe mit Vorjahressiegern. Ab April 2026 startet sie in der Französischen-Formel-4-Meisterschaft.

Langfristig will sie im Motorsport bleiben, am liebsten möchte sie in die F1-Academy (Frauenserie der Formel 1). „Das ist für Frauen eine riesige Plattform und mein großes Ziel“, sagt die 20-Jährige selbstbewusst.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
18.02.2026 12:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Einsatzkräfte suchen im Gebiet Castle Peak nach verschütteten Skifahrern. 
„Äußerst gefährlich“
Neun Skifahrer nach Lawine in Kalifornien vermisst
Bundeskanzler Friedrich Merz will mit Frankreich im Rahmen einer nuklearen Abschreckung ...
Nukleare Abschreckung
Merz schließt Beschaffung deutscher Atomwaffen aus
Abtransport erfolgte mit Sattelschlepper: Kolportiert werden mindestens 20 Tonnen an verendeten ...
Welse bis 1,70 Meter
Grausames Massensterben von Donaufischen in der Au
Löscharbeiten nach einem heftigen Luftschlag gegen die ukrainische Hauptstadt
Stütze für Ukraine
„Ohne Europas Hilfe hätte Putin längst gewonnen“
In der kubanischen Hauptstadt wird sehr viel Müll nicht mehr abgeholt.
System bricht zusammen
Auf Kuba hat selbst Müllabfuhr keinen Sprit mehr
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
196.044 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
134.784 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Wirtschaft
KiK schließt auch in Österreich weitere Filialen
117.346 mal gelesen
Krone Plus Logo
KiK schließt in Österreich Filialen.
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1434 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
1217 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Außenpolitik
Russen sind „blind“: Ukrainer rücken plötzlich vor
1148 mal kommentiert
Die Ukrainer dürften einen vorläufigen Technologie-Vorteil ausgenutzt haben.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf