Eine Tirolerin gibt Vollgas im Formel-Flitzer

Geburtstagsgeschenk

Zum 18. Geburtstag bekam sie einen fünftägigen Test im Formel-4-Auto bei Feed Racing in Magny-Cours geschenkt. Dass dahinter auch Ex-Formel-1-Weltmeister Jacques Villeneuve steht und dem Sieger eine ganze Motorsport-Saison finanziert wird, war ihr zunächst nicht bewusst. Das Team erkannte ihr Potenzial und nahm sie ins Winterprogramm auf. Um Rennerfahrung zu sammeln, ging es für die Tirolerin in der Saison 2025 in die indische Formel-4-Meisterschaft. Ein kleineres Starterfeld mit weniger Chaos – eine perfekte Schule. Die junge Tirolerin punktete gleich beim Debüt, ein vierter Platz am Madras International Circuit brachte sie nahe ans Podium. „Da habe ich mich schon geärgert, weil ich kurz vor dem Ziel noch überholt wurde“, ergänzte die Zirlerin. Am Ende der Saison stand Platz elf in der Gesamtwertung.