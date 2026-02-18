Eine Tirolerin gibt Vollgas im Formel-Flitzer

Was für viele ein unerfüllter Kindheitstraum bleibt, hat die junge Zirlerin Clara Stiebleichinger bereits verwirklicht: Im Jahr 2025 fuhr sie Formel-4 Rennen in Indien, ab diesem April fährt sie in Frankreich. Durch ein Geschenk zu ihrem 18. Geburtstag änderte sich ihr Leben schlagartig.
Seit sie acht Jahre alt war, schaut Clara Stiebleichinger mit ihrem Vater die Rennen der Formel 1. Selbst einmal im Formelauto zu sitzen, hielt sie lange für unrealistisch – ihr Traum war es nur, einen Grand Prix live zu erleben. 2021 erfüllte sie sich diesen Wunsch in Spielberg. Dass sie zwei Jahre später selbst im Cockpit sitzen würde, ahnte sie damals noch nicht.
Geburtstagsgeschenk
Zum 18. Geburtstag bekam sie einen fünftägigen Test im Formel-4-Auto bei Feed Racing in Magny-Cours geschenkt. Dass dahinter auch Ex-Formel-1-Weltmeister Jacques Villeneuve steht und dem Sieger eine ganze Motorsport-Saison finanziert wird, war ihr zunächst nicht bewusst. Das Team erkannte ihr Potenzial und nahm sie ins Winterprogramm auf. Um Rennerfahrung zu sammeln, ging es für die Tirolerin in der Saison 2025 in die indische Formel-4-Meisterschaft. Ein kleineres Starterfeld mit weniger Chaos – eine perfekte Schule. Die junge Tirolerin punktete gleich beim Debüt, ein vierter Platz am Madras International Circuit brachte sie nahe ans Podium. „Da habe ich mich schon geärgert, weil ich kurz vor dem Ziel noch überholt wurde“, ergänzte die Zirlerin. Am Ende der Saison stand Platz elf in der Gesamtwertung.
Studium in Frankreich
Nebenbei studiert Stiebleichinger Betriebswirtschaft in Montpellier und pendelt zwischen Frankreich, Tirol und den Rennstrecken dieser Welt. Bereits seit Herbst 2025 testet sie für die französische Formel 4, unter anderem in Paul Ricard (Fra) und Spa-Francorchamps (Bel). Die Umstellung auf die europäischen Wetterbedingungen war spürbar, dennoch fuhr sie teils auf Augenhöhe mit Vorjahressiegern. Ab April 2026 startet sie in der Französischen-Formel-4-Meisterschaft.
Langfristig will sie im Motorsport bleiben, am liebsten möchte sie in die F1-Academy (Frauenserie der Formel 1). „Das ist für Frauen eine riesige Plattform und mein großes Ziel“, sagt die 20-Jährige selbstbewusst.
