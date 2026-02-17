Feuriger Körper als tänzerische Erzählungen

Die Bühne in Saving Salvador wirkt wie ein atmender Organismus. Wie sehr lassen Sie sich beim Choreografieren von diesen visuellen Räumen führen – und wann widersprechen Sie ihnen bewusst?

Ich habe das große Glück, mit zwei herausragenden Bühnenbildnern aus Mailand zu arbeiten – Alberto Talarico und Valeria Angesi. Die beiden haben an der Mailänder Scala gearbeitet und für Saving Salvador einen beweglichen Raum entworfen: zwei Häuser, die sich öffnen, verschieben und ineinander übergehen können. Das eine Haus steht für Gold und das glamouröse Leben Dalís, das andere für das weiße, schlichte Haus in Cadaqués, seine katalanische Heimat. Das Spiel zwischen diesen beiden Welten – Ruhm und Herkunft, Exzentrik und Einfachheit – eröffnet enorme choreografische Möglichkeiten. Durch die Beweglichkeit des Bühnenbilds entsteht zusätzliche Dynamik, die Dalís fantastischen, irrwitzigen Geist nicht nur widerspiegelt, sondern verstärkt.