Inferno zerstörte mehrere Wohnhäuser im Zillertal

Aktuell läuft im Zillertal (Tirol) in der Gemeinde Ried ein Großeinsatz mehrerer Feuerwehren. Zwei Wohnhäuser stehen in Flammen. Die Florianijünger kämpfen gegen das Feuer. Auch ein zweiter Brand brach in der Nacht auf Sonntag im Zillertal aus.
Ausnahmezustand in der Gemeinde Ried im Zillertal! Ein Brand an zwei Wohnhäusern mitten im Wohngebiet verlangen seit 3.30 Uhr gleich sieben Feuerwehren aus der Umgebung alles ab.
In einem der Häuser brach ein Feuer aus. Die Bewohner konnten die Gebäude unversehrt verlassen. Der Einsatz läuft aktuell noch. Vor Ort sind Hunderte Florianis aus den Gemeinden Ried, Ramsau, Aschau, Stumm, Kaltenbach, Fügen und Uderns. Die Brandursache ist aktuell noch nicht geklärt.
Zweiter Brand im Zillertal
Bereits kurz nach Mitternacht brach auch in Mayrhofen auf einer Terrasse eines Wohnhauses ein Brand aus. Ein Anrainer bemerkte diesen und alarmierte die Einsatzkräfte und warnte seine Nachbarn. Die Bewohner des betroffenen Hauses waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause.
Das Feuer griff von der Terrasse auf das Wohnhaus über, dieses wurde komplett zerstört. Auch beim Nachbarhaus entstand ein Brandschaden. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dazu laufen.
Nach gut zwei Stunden konnte die Feuerwehr „Brand aus“ vermelden. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis 3.30 Uhr. Im Einsatz standen die Feuerwehren aus Mayrhofen und Ramsau mit rund 45 Einsatzkräften.
