Inferno zerstörte mehrere Wohnhäuser im Zillertal

Zweiter Brand im Zillertal

Bereits kurz nach Mitternacht brach auch in Mayrhofen auf einer Terrasse eines Wohnhauses ein Brand aus. Ein Anrainer bemerkte diesen und alarmierte die Einsatzkräfte und warnte seine Nachbarn. Die Bewohner des betroffenen Hauses waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause.