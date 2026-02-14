Umzugswägen verboten: „Trübt etwas die Stimmung“

Doch es gibt auch positive Reaktionen: Papa Schlumpf alias Jürgen findet die neue Regelung „sehr gut“. „Es ist viel Alkohol im Spiel, da kann ich die Entscheidung nachvollziehen.“ Fünf kleine Wägen und 33 Gruppen waren es schlussendlich an der Zahl – Komericky ist zufrieden mit dem Andrang. „Die Alternative wäre gewesen, alles mit Gittern abzusperren“, sagt er. Ob es bei dieser Lösung bleiben soll? „Wir werden das Konzept nach dem heutigen Tag nochmals evaluieren.“