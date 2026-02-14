Kundin stolperte in Drogerie über Einkaufskorb

Bitter! Tschofenig wegen Schuhen disqualifiziert
Schwere Verletzungen an der Schulter zog sich Samstagnachmittag eine Steirerin in Gleisdorf (Bezirk Weiz) zu. Die 49-Jährige stolperte in einer Drogerie über einen Einkaufskorb.
Gegen 14.30 Uhr war die 49-Jährige in dem Drogeriemarkt, als das Unglück seinen Lauf nahm. Auf dem Weg zur Kassa zwängte sich die Steirerin durch eine Schlange von Kunden, die vor einem Fotoautomaten warteten.
Dabei dürfte sie einen Korb übersehen haben, den eine andere Kundin während des Wartens dort abgestellt hatte. Die 49-Jährige stolperte und verletzte sich schwer. Sie wurde in das LKH Weiz gebracht.
