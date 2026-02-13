Drei Verletzte bei Frontal-Kollision zweier Pkw

Alle Insassen ins Spital gebracht

Außer der Lenkerin selbst saß noch ihr achtjähriger Sohn mit im Fahrzeug. Im anderen Pkw saß außer dem Lenker, ein 31-jähriger Ukrainer, noch seine Frau (30) und deren Tochter (5). Die Unfalllenkerin und ihr Kind sowie die Beifahrerin des zweitbeteiligten Fahrzeuges wurden verletzt. Alle wurden zur Abklärung in das Krankenhaus gebracht.