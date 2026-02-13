Drei Verletzte bei Frontal-Kollision zweier Pkw

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hall in Tirol wurden drei Personen verletzt, darunter ein Kind. Eine Pkw-Lenkerin (34) kam auf die Gegenfahrbahn und krachte in einen Pkw.
Zu einem schweren Unfall kam es am Freitagnachmittag auf der B171 in Hall in Tirol. Eine Pkw-Lenkerin aus der Schweiz (34) kam von der Fahrbahn ab und krachte frontal in einen ihr entgegenkommenden Pkw. Die Ursache ist noch völlig unklar.
Alle Insassen ins Spital gebracht
Außer der Lenkerin selbst saß noch ihr achtjähriger Sohn mit im Fahrzeug. Im anderen Pkw saß außer dem Lenker, ein 31-jähriger Ukrainer, noch seine Frau (30) und deren Tochter (5). Die Unfalllenkerin und ihr Kind sowie die Beifahrerin des zweitbeteiligten Fahrzeuges wurden verletzt. Alle wurden zur Abklärung in das Krankenhaus gebracht.
