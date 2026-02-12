So unsinnig trieben es Narren in ihren Hochburgen

Einen „Feiertag“ im Zeichen der Fasnacht gab es auch in Patsch. Zwar ist das traditionelle Schellenschlagen auch in anderen Orten verbreitet, doch im Mittelgebirgsort sind nur Frauen die Aktiven und sie begeisterten bei ihren Auftritten vor dem Gemeindezentrum sowie beim „Schmied“ und beim „Kiachl“. Das 50-Jahr-Jubiläum der örtlichen Brauchtumsgruppe wird am Freitag mit dem Kinder-Mullerschaug’n (15 Uhr) und am Samstag dem Umzug (Samstag 15 Uhr) weiter zelebriert.