1700 Schüler kamen zum großen „Krone“ JobTag 2026

Voller Erfolg! 1700 junge Steirer informierten sich am Donnerstag beim „Krone“ JobTag 2026 in Kobenz über Möglichkeiten für ihre Zukunft. Dabei konnten sie auch selbst Jobs ausprobieren und ihre Fähigkeiten testen.
Wie sieht der Alltag im Beruf aus? Welche Ausbildung braucht man? Und wie ist der Verdienst? Mit Fragen wie diesen löcherten am Donnerstag 1700 junge Menschen aus der Steiermark die vielen Aussteller beim „Krone“ JobTag in der Zechnerhalle Kobenz. Vom Tischler bis zum Richter, vom Installateur bis zum Sozialarbeiter waren viele Branchen vertreten – und die Jugendlichen konnten auch selbst aktiv werden, etwa bei „Skills Activity“, wo man einen Schlüsselanhänger oder eine Pfeife basteln konnte.
Beim AMS konnten Jugendliche sich beim Interessenstest eine erste Orientierung holen. Dann bekamen sie Einblick von der voestalpine bis zur ÖBB, von der Fliegerwerft in Zeltweg bis hin zu den Stadtwerken Leoben. Die Caritas und die österreichische Jusitz standen ebenso Frage und Antwort wie die Raiffeisenbank oder Baufirma Östu-Stettin.
„Wirtschaft braucht den Nachwuchs“
„Das Angebot ist ein großes. Wir brauchen den Nachwuchs“, sagt WKO-Präsident Josef Herk beim Besuch in der Zechnerhalle gemeinsam mit Arbeiterkammer-Präsident Josef Pesserl. „Es ist beeindruckend, dass sich hier 1700 junge Menschen informieren, wie sie sich weiterentwickeln können. Eine große Chance!“ Auch Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner betonte, wie wichtig der Kontakt zwischen Schülern und Unternehmen ist. „Ich finde es super, dass sich die Schüler hier ausprobieren können.“
„Tolle Gelegenheit für die Jungen“
Als gelernter Kfz-Techniker erinnerte sich Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) bei seinem Besuch an seine Ausbildung zurück. „Das ist eine tolle Gelegenheit für die Jungen, Weichen im Leben zu stellen. Lehre ist immer eine tolle Basis.“ Seine Stellvertreterin Manuela Khom pflichtete ihm bei. „Die Steiermark hat die hellsten Köpfe und die besten Hände, aber man muss erst einmal finden, was einem liegt.“
