1700 Schüler kamen zum großen „Krone“ JobTag 2026

Wie sieht der Alltag im Beruf aus? Welche Ausbildung braucht man? Und wie ist der Verdienst? Mit Fragen wie diesen löcherten am Donnerstag 1700 junge Menschen aus der Steiermark die vielen Aussteller beim „Krone“ JobTag in der Zechnerhalle Kobenz. Vom Tischler bis zum Richter, vom Installateur bis zum Sozialarbeiter waren viele Branchen vertreten – und die Jugendlichen konnten auch selbst aktiv werden, etwa bei „Skills Activity“, wo man einen Schlüsselanhänger oder eine Pfeife basteln konnte.