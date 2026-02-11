Geschenke zur Feier der Liebe freuen den Handel

Der Valentinstag am 14. Februar ist für den Tiroler Handel ein Datum, das viel Umsatz generiert. Besonders für Floristen und Gärtner ist der „romantischste aller Tage“ wirtschaftlich von großer Bedeutung.
Er ist ein Termin für Verliebte, Liebende und alle, die es noch werden wollen – der Valentinstag. Freude hat an diesem Tag aber auch der Handel, denn die Tiroler geben für den 14. Februar kräftig Geld aus: Laut Wirtschaftskammer beschenken 74 Prozent der Männer und 62 Prozent der Frauen ihre Partner am Valentinstag und geben dafür im Schnitt rund 60 Euro aus – so ergibt sich für Tirol ein Gesamtumsatz von rund 19 Mio. Euro. 86 Prozent davon entfallen auf den stationären Handel.
Rote Rosen sind das Nonplusultra
Unangefochten auf Platz eins der Geschenke thronen nach wie vor Blumen: Rote Rosen gefolgt von Tulpen und Orchideen. „Heuer sind Pastelltöne beliebt“, ließ Josef Norz, Innungsmeister der Tiroler Gärtner und Floristen, bei einem Besuch in der „Tiroler Krone“-Redaktion wissen.
Heuer liegen Sträuße in Pastelltönen im Trend.
Josef Norz, Innungsmeister der Tiroler Gärnter und Floristen
Bei dieser Gelegenheit überbrachten Norz, seine Innungskollegen Michael Jäger und Christian Jägerbauer sowie Wendelin Juen von der LK Tirol nicht nur einen floralen Gruß, sondern auch die Botschaft, am Valentinstag auf Regionalität zu setzen: „Heimische Produkte punkten mit Qualität“, betonte Norz. Ein Strauß vom heimischen Fachhändler halte gut und gerne doppelt so lang wie solche, die aus dem Ausland importiert und hierzulande großteils günstig verkauft würden.
Parfums und Kosmetik beliebt
Neben den Klassikern aus der Floristik schenken Verliebte auch gerne Beautyprodukte. Hier gehe der Trend laut Thomas Thalhammer, Sprecher des Parfümeriefachhandels in der WK, hin zu Parfums mit frischem, elegantem Duft sowie zu Lippenölen oder Gesichtspflegeprodukten.
