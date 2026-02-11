Geschenke zur Feier der Liebe freuen den Handel

Er ist ein Termin für Verliebte, Liebende und alle, die es noch werden wollen – der Valentinstag. Freude hat an diesem Tag aber auch der Handel, denn die Tiroler geben für den 14. Februar kräftig Geld aus: Laut Wirtschaftskammer beschenken 74 Prozent der Männer und 62 Prozent der Frauen ihre Partner am Valentinstag und geben dafür im Schnitt rund 60 Euro aus – so ergibt sich für Tirol ein Gesamtumsatz von rund 19 Mio. Euro. 86 Prozent davon entfallen auf den stationären Handel.