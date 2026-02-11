Bundesheer will den Ladenhüter endlich loswerden

Auf ein Neues! Das Bundesheer schreibt die ehemalige Martinek-Kaserne in Baden erneut zum Verkauf aus. Bereits 2013 waren die Soldaten von dem 40 Hektar großen Gelände an der Grenze zwischen der Kurstadt und Sooß abgezogen. Und schon der damalige Badener Bürgermeister Kurt Staska warnte in der „Krone“: „Der Bund wird auf dem Areal sitzenbleiben.“ Als Stolperstein für einen Verkauf nannte er den Denkmalschutz.