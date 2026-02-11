Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Martinek-Kaserne

Bundesheer will den Ladenhüter endlich loswerden

Niederösterreich
11.02.2026 13:00
Ein Bild aus längst vergangenen Tagen. Schön längst bewachen keine Soldaten mehr die ...
Ein Bild aus längst vergangenen Tagen. Schön längst bewachen keine Soldaten mehr die Martinek-Kaserne in Baden.(Bild: Peter Tomschi)
Porträt von Christoph Weisgram
Von Christoph Weisgram

Die Martinek-Kaserne in Baden steht seit knapp 13 Jahren leer – und jetzt wieder zum Verkauf. Bisher sind allerdings alle Bemühungen, neue Eigentümer zu finden, gescheitert. Und nach wie vor gilt: Schnäppchen ist ehemalige Kaserne keines.

0 Kommentare

Auf ein Neues! Das Bundesheer schreibt die ehemalige Martinek-Kaserne in Baden erneut zum Verkauf aus. Bereits 2013 waren die Soldaten von dem 40 Hektar großen Gelände an der Grenze zwischen der Kurstadt und Sooß abgezogen. Und schon der damalige Badener Bürgermeister Kurt Staska warnte in der „Krone“: „Der Bund wird auf dem Areal sitzenbleiben.“ Als Stolperstein für einen Verkauf nannte er den Denkmalschutz.

Lesen Sie auch:
Die Martinek-Kaserne, seit 2013 geschlossen, steht wieder einmal zum Verkauf.
Schnäppchen in Baden
Bundesheer verkauft Kaserne via Online-Plattform
12.02.2024
Martinek-Kaserne
Bundesheer will teuren „Ladenhüter“ bald anbringen
17.11.2020
Im Internet beworben
Martinek-Kaserne: Startgebot bei 33,1 Mio. Euro
20.11.2014

Bürokratische Hürden
13 Jahre später verkünden Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und die jetzige Badener Stadtchefin Carmen Jeitler-Cincelli, dass „sämtliche bürokratische Hürden“ beseitigt seien: „Der Weg für eine neue Nutzung und Entwicklung des Areals ist frei.“

Bürgermeisterin Carmen Jeitler-Cincelli (li.) mit Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.
Bürgermeisterin Carmen Jeitler-Cincelli (li.) mit Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.(Bild: 2026psb/zVg)

Mehrwert für Baden
Ideen reichen von einem modernen Bildungszentrum über  innovative Gesundheits- und Sportangebote bis hin zu Flächen für die Kreativwirtschaft. „Entscheiden ist, dass wieder Leben in die ehemalige Kaserne einzieht“, betonen die Ministerin und die Bürgermeisterin. Letztere pocht darauf, dass die künftige Nutzung „einen spürbaren Mehrwert für Baden“ schaffen müsse. Schnäppchen ist die alte Kaserne freilich keines. Der Mindestpreis laut APA: 36 Millionen Euro!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Im vergangenen Juli sind vier Fahrgäste in einem deutschen ICE-Zug mit einer Axt angegriffen ...
Axtangriff in Bayern
Mann attackierte Fahrgäste und soll in Psychiatrie
Auch ein schwerer Unfall, bei dem mehrere Mönche verletzt wurden, konnte den „Friedensmarsch“ ...
Durch neun US-Staaten
Buddhistische Mönche marschierten für den Frieden
Die Angeklagten beim grausamsten Prozess, an den sich die Anwesenden erinnern konnten.
Krone Plus Logo
„Wussten, was sie tun“
So ticken sie: Das Psychogramm der Folter-Eltern
Seit dem Unglück am Wochenende hat sich ein großer Ölteppich gebildet, den die thailändische ...
Ölteppich wird größer
Wettlauf gegen die Zeit nach Havarie vor Phuket
Donald Trump lasse sich dem Sicherheitsexperten Nico Lange zufolge von Russland in Aussicht ...
Experte rechnet ab
„Europa hat auf Daddy gesetzt, und das ist falsch“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
284.430 mal gelesen
Lindsey Vonn
Wirtschaft
„Für mich war der ganze Bau einfach geisteskrank“
200.403 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benkos Villa N in Innsbruck-Igls: „Niemals markttauglich.“
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
186.349 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Außenpolitik
„Tun wir nichts, ist Europa in 5 Jahren weggefegt“
975 mal kommentiert
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.): „Donald Trump zeigt sich zwar respektvoll und ...
Innenpolitik
So könnte Kern den SPÖ-Vorstand aushebeln
742 mal kommentiert
Schon bald könnte es in der SPÖ heißen: Christian Kern gegen Andreas Babler.
Wien
ICE-Agenten in Wien: Was sie dürfen und was nicht
657 mal kommentiert
Die ob ihrer brutalen Einsätze berüchtigten ICE-Agenten (re.) sind an nobler Adresse in Wien zu ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf