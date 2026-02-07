Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bauernbundball

Tradition, Zusammenhalt und viel Lebensfreude

Tirol
07.02.2026 16:00
40 Tanzpaare aus Innsbruck-Stadt und Innsbruck-Land eröffneten den heurigen Bauernbundball in ...
40 Tanzpaare aus Innsbruck-Stadt und Innsbruck-Land eröffneten den heurigen Bauernbundball in Innsbruck.(Bild: Recka Hammann)
Porträt von Recka Hammann
Von Recka Hammann

Beim Bauernbundball verwandelte sich der Congress Innsbruck am Freitagabend in den größten Ballsaal Westösterreichs. Bei bester Stimmung feierten Jung und Alt die Tradition. Die politische Prominenz ließ sich das eine oder andere Tänzchen nicht nehmen.

0 Kommentare

Der Bauernbundball war am Freitagabend erneut ein gelungenes Fest, das die Tradition zelebrierte und die Freude am Tanzen und an der Gemeinschaft förderte. Der Abend zeigte einmal mehr, dass Brauchtum lebendig ist und von der jüngeren Generation mit Enthusiasmus weitergetragen wird.

Musikalisch wurde der Abend von insgesamt acht verschiedenen Gruppen begleitet, die in den unterschiedlichen Sälen des Congress Innsbruck für eine abwechslungsreiche Stimmung sorgten. Die Musikpalette reichte von traditioneller Volksmusik, die selbst die müdesten Füße in Schwung versetzte, bis hin zu modernen Klängen, die sogar dem eingefleischten Tanzmuffel ein Lächeln ins Gesicht zauberte.

Bundesminister Norbert Totschnig (li.) mit LK-Präsident Josef Hechenberger und Gattin Katharina.
Bundesminister Norbert Totschnig (li.) mit LK-Präsident Josef Hechenberger und Gattin Katharina.(Bild: Recka Hammann)
Hatten viel Spaß: Bundesratspräsident Markus Stotter (Mitte) mit Peter Raggl und Ehefrau Alice.
Hatten viel Spaß: Bundesratspräsident Markus Stotter (Mitte) mit Peter Raggl und Ehefrau Alice.(Bild: Recka Hammann)
Die beiden Landesleiter der Tiroler JB/LJ Jacqueline Traxl und Christoph Pirnbacher.
Die beiden Landesleiter der Tiroler JB/LJ Jacqueline Traxl und Christoph Pirnbacher.(Bild: Recka Hammann)
Treue Ballbesucher: der Vorstand der Tiroler-Versicherung Franz Mair mit Anna.
Treue Ballbesucher: der Vorstand der Tiroler-Versicherung Franz Mair mit Anna.(Bild: Recka Hammann)

„Tiroler Lebensfreude“
Der Auftanz, seit jeher Herzstück des Bauernbundballs, hob eindrucksvoll hervor, wie viele junge Menschen bereit sind, Brauchtum und Tradition aktiv hochleben zu lassen. „Der Tanz ist Teil des Balls und zeigt bei Jung und Alt die Tiroler Lebensfreude“, betonte auch Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig.

Während Bauernbundobmann und LHStv. Josef Geisler den Walzer bevorzugte, schwang Bauernbund-Vizeobmann Elmar Monz das Tanzbein beim Boarischen. Und Bauernbunddirektor Peter Raggl, der in 35 Jahren keinen einzigen Bauernbundball ausgelassen hatte, freute sich über einen „gemütlichen Walzer“ mit seiner Alice.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Schauspielerin und Sängerin Edith Stehfest ist nach ihrem Ehe-Aus offenbar komplett an den ...
Heimlich nackt gefilmt
Edith Stehfest datete „Perversen mit Doppelleben“
Maja T. (rechts) ist am Mittwoch in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das hat ...
Vilimsky zu Urteil:
„Maja T. ist kein Aktivist, sondern Gewalttäter“
„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Autobeben in Europa: Branchenriese zieht Reißleine
129.466 mal gelesen
Wegen der Drosselung der Entwicklungspläne für Elektroautos fielen in der zweiten Jahreshälfte ...
Royals
„War einfach nicht fertig, als sie geschlafen hat“
106.927 mal gelesen
Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, hat wohl die eine oder den ...
Oberösterreich
Zweifacher Vater brach plötzlich tot zusammen
93.449 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen, gemeinsamen Zeiten von Nadeem und Nikola
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf