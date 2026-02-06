Lkw brannte auf A2 aus: 69 Florianis im Einsatz

Donnerstagnacht geriet ein Lkw auf der Südautobahn im Bezirk Voitsberg (Steiermark) in Brand. Der Lenker konnte sich rechtzeitig aus dem Fahrzeug befreien. 69 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen.
Gegen 21.30 wurden die Feuerwehren Ligist, Modriach, Pack und Hirschegg zu einem Brand auf der A2 Südautobahn in Richtung Klagenfurt alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Zugfahrzeug eines Lkw bereits in Vollbrand, weshalb aufgrund der fortgeschrittenen Brandentwicklung die Feuerwehren Steinberg, Mooskirchen und Voitsberg nachalarmiert wurden.
Lenker blieb unverletzt
Die Brandbekämpfung erfolgte unter schwerem Atemschutz. Parallel zu den Löscharbeiten wurde die Einsatzstelle abgesichert und die Autobahn gesperrt. Der 54-jährige Lenker des Fahrzeugs konnte die Fahrerkabine rechtzeitig verlassen und sich in Sicherheit bringen, er blieb unverletzt.
Insgesamt standen sieben Feuerwehren mit 16 Fahrzeugen und 69 Florianis sowie die Autobahnpolizei, das Rote Kreuz Voitsberg, die Asfinag und eine Autobahnmeisterei im Einsatz. Die A2 war für die Dauer des Einsatzes für rund eine Stunde gesperrt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.