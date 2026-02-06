Lkw brannte auf A2 aus: 69 Florianis im Einsatz

Gegen 21.30 wurden die Feuerwehren Ligist, Modriach, Pack und Hirschegg zu einem Brand auf der A2 Südautobahn in Richtung Klagenfurt alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Zugfahrzeug eines Lkw bereits in Vollbrand, weshalb aufgrund der fortgeschrittenen Brandentwicklung die Feuerwehren Steinberg, Mooskirchen und Voitsberg nachalarmiert wurden.