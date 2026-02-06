Vorteilswelt
Lenker befreite sich

Lkw brannte auf A2 aus: 69 Florianis im Einsatz

Steiermark
06.02.2026 08:18
Der Lkw brannte vollständig aus.
Der Lkw brannte vollständig aus.
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Donnerstagnacht geriet ein Lkw auf der Südautobahn im Bezirk Voitsberg (Steiermark) in Brand. Der Lenker konnte sich rechtzeitig aus dem Fahrzeug befreien. 69 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen.

Gegen 21.30 wurden die Feuerwehren Ligist, Modriach, Pack und Hirschegg zu einem Brand auf der A2 Südautobahn in Richtung Klagenfurt alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Zugfahrzeug eines Lkw bereits in Vollbrand, weshalb aufgrund der fortgeschrittenen Brandentwicklung die Feuerwehren Steinberg, Mooskirchen und Voitsberg nachalarmiert wurden.

Lenker blieb unverletzt
Die Brandbekämpfung erfolgte unter schwerem Atemschutz. Parallel zu den Löscharbeiten wurde die Einsatzstelle abgesichert und die Autobahn gesperrt. Der 54-jährige Lenker des Fahrzeugs konnte die Fahrerkabine rechtzeitig verlassen und sich in Sicherheit bringen, er blieb unverletzt. 

Insgesamt standen sieben Feuerwehren mit 16 Fahrzeugen und 69 Florianis sowie die Autobahnpolizei, das Rote Kreuz Voitsberg, die Asfinag und eine Autobahnmeisterei im Einsatz. Die A2 war für die Dauer des Einsatzes für rund eine Stunde gesperrt.

