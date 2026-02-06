Vorteilswelt
FF-Challenge Endspurt

Florianis auf der Jagd nach dem bunten Papagei

Niederösterreich
06.02.2026 13:00
Gute Nerven benötigten die Feuerwehrmitglieder aus Aspang auf der Jagd nach dem Papagei ...
Gute Nerven benötigten die Feuerwehrmitglieder aus Aspang auf der Jagd nach dem Papagei (Symbolfoto).(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von René Denk
Von René Denk

Bei der Feuerwehr-Challenge von „Krone“ und ORF NÖ gibt es 10.000 Euro zu gewinnen, bei der man noch bis 9. Februar mitmachen kann. Die Florianis können neben der Königsdisziplin Video ihre bewegendsten Momente schildern. Eine skurrile Tierrettung wird von den Kameraden aus Aspang geschildert.

0 Kommentare

Schon jetzt die Werbetrommel für das Publikumsvoting rühren und mit vielen Stimmen zu den besten Videos aller Feuerwehren des Landes zählen!

Das geht mit besonderen Berichten aus dem Einsatzalltag, wie man auch in Aspang im Bezirk Neunkirchen erzählen kann: Ein bunter Papagei war ausgerissen, nahm in luftiger Höhe Platz. „Sofort rückte die Mannschaft aus, sicherte den Bereich und nahm Kran und Arbeitskorb in Betrieb. Kaum waren wir aber in der Nähe, hob er wieder ab und flog von Baum zu Baum“, erzählt Zugskommandant Sebastian Huber von einer langen „Reise“ mit Blaulicht, Gelächter und neugierigen Zuschauern.

Gefiederten Freund müde gemacht
Mit Hartnäckigkeit der Kameraden und der verstrichenen Zeit wurde der gefiederte Freund müde und landete am Boden. Rasch und behutsam setzte ein Floriani dem Vogel seinen Helm auf. So konnte die Wehr schließlich den Vogel retten und den Besitzern zurückringen. Seither gilt dort: Ob Sturm, Brand oder Papagei, die Feuerwehr Aspang ist überall dabei!

Bei der Challenge mitmachen und 10.000 Euro gewinnen.

  • Einsatz-Beschreibung: Warum hat er euch bewegt? Was war dramatisch, lustig, fordernd? Oder berichtet uns über ein ganz besonderes Erlebnis. Lasst es uns wissen!
  • Fotos: Wir benötigen Bildmaterial von Eurer Feuerwehr – von der Gruppe, dem Kommando, vom beschriebenen Einsatz.
  • Video: Für die Königsdisziplin der Challenge ist ein höchstens eine Minute langes Video im Querformat erforderlich, in dem eure Feuerwehr vorgestellt wird. Doch damit nicht genug: Der Text muss sich reimen!

Einreichungen sind bis 9. Februar online möglich. Im März werden alle Feuerwehren, die sich beworben haben, in der „Krone“ und Radio NÖ vorgestellt.

Niederösterreich

