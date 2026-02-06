Florianis auf der Jagd nach dem bunten Papagei

Das geht mit besonderen Berichten aus dem Einsatzalltag, wie man auch in Aspang im Bezirk Neunkirchen erzählen kann: Ein bunter Papagei war ausgerissen, nahm in luftiger Höhe Platz. „Sofort rückte die Mannschaft aus, sicherte den Bereich und nahm Kran und Arbeitskorb in Betrieb. Kaum waren wir aber in der Nähe, hob er wieder ab und flog von Baum zu Baum“, erzählt Zugskommandant Sebastian Huber von einer langen „Reise“ mit Blaulicht, Gelächter und neugierigen Zuschauern.