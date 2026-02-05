Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach grauen Tagen

Steirer können sich auf Sonnenstunden freuen

Steiermark
05.02.2026 16:00
Am Wochenende sollten zumindest einige Sonnenstunden drin sein – ideal für einen Ausflug in die ...
Am Wochenende sollten zumindest einige Sonnenstunden drin sein – ideal für einen Ausflug in die Natur.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Am kommenden Wochenende gibt es in der Steiermark eine kurze Verschnaufpause vom Winter. Spätestens am Sonntag sollten zumindest einige Sonnenstunden drin sein. In einigen Regionen würde indes Niederschlag guttun: Die Grundwasserpegel sind schon sehr niedrig.

0 Kommentare

Frostiger Jänner, trüber Start in den Februar und zuletzt regnerische Tage: Bei vielen Steirern hat sich schon der Winterblues breitgemacht. Doch zumindest am Wochenende wächst die Hoffnung auf stimmungsaufhellendes Wetter: „Am Samstag reißt es schon ein wenig auf, am besten stehen die Chancen auf einige Sonnenstunden am Sonntag, wenn es auch nicht ganz ungetrübt sein wird“, sagt Geosphere-Meteorologe Martin Kulmer.

Auch mit den Temperaturen geht es am Wochenende bergauf, in der Steiermark werden Höchstwerte um die acht, neun Grad erwartet. Anfang nächster Woche kühlt es dann schon wieder etwas ab und es geht trüb und nebelig weiter.

Grundwasser im Ennstal schwindet dahin
Größere Niederschlagsmengen bleiben in absehbarer Zeit aus. Dabei wäre das in einigen Regionen schon dringend nötig. Während die Lage in der Ost- und Weststeiermark entspannt ist, liegen die Werte im Enns- und Murtal deutlich unter dem Schnitt: „In Irdning hätte es seit Winterbeginn bis dato 154 Liter Niederschlag geben sollen, es waren aber nur 47“, sagt der Meteorologe.

Das macht sich auch schon beim Grundwasserspiegel bemerkbar: „Im ganzen Ennstal liegen wir unter den bisherigen Tiefstwerten zu dieser Jahreszeit“, sagt Sebastian Wiesmair vom Landesreferat für Hydrografie.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Der Schaffner, der am Montagabend von einem Passagier lebensgefährlich verletzt worden ist, ist ...
„Völlig sinnlos“
Schaffner nach Attacke durch Passagier gestorben
Zuletzt waren die Preise für Gold und Silber kurzzeitig eingebrochen, nun sind die Edelmetalle ...
Nach Turbulenzen
Gold und Silber setzen erneut zum Höhenflug an
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
189.593 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
188.124 mal gelesen
Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
136.970 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf