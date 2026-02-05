Steirer können sich auf Sonnenstunden freuen

Am kommenden Wochenende gibt es in der Steiermark eine kurze Verschnaufpause vom Winter. Spätestens am Sonntag sollten zumindest einige Sonnenstunden drin sein. In einigen Regionen würde indes Niederschlag guttun: Die Grundwasserpegel sind schon sehr niedrig.
Frostiger Jänner, trüber Start in den Februar und zuletzt regnerische Tage: Bei vielen Steirern hat sich schon der Winterblues breitgemacht. Doch zumindest am Wochenende wächst die Hoffnung auf stimmungsaufhellendes Wetter: „Am Samstag reißt es schon ein wenig auf, am besten stehen die Chancen auf einige Sonnenstunden am Sonntag, wenn es auch nicht ganz ungetrübt sein wird“, sagt Geosphere-Meteorologe Martin Kulmer.
Auch mit den Temperaturen geht es am Wochenende bergauf, in der Steiermark werden Höchstwerte um die acht, neun Grad erwartet. Anfang nächster Woche kühlt es dann schon wieder etwas ab und es geht trüb und nebelig weiter.
Grundwasser im Ennstal schwindet dahin
Größere Niederschlagsmengen bleiben in absehbarer Zeit aus. Dabei wäre das in einigen Regionen schon dringend nötig. Während die Lage in der Ost- und Weststeiermark entspannt ist, liegen die Werte im Enns- und Murtal deutlich unter dem Schnitt: „In Irdning hätte es seit Winterbeginn bis dato 154 Liter Niederschlag geben sollen, es waren aber nur 47“, sagt der Meteorologe.
Das macht sich auch schon beim Grundwasserspiegel bemerkbar: „Im ganzen Ennstal liegen wir unter den bisherigen Tiefstwerten zu dieser Jahreszeit“, sagt Sebastian Wiesmair vom Landesreferat für Hydrografie.
