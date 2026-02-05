Steirer können sich auf Sonnenstunden freuen

Grundwasser im Ennstal schwindet dahin

Größere Niederschlagsmengen bleiben in absehbarer Zeit aus. Dabei wäre das in einigen Regionen schon dringend nötig. Während die Lage in der Ost- und Weststeiermark entspannt ist, liegen die Werte im Enns- und Murtal deutlich unter dem Schnitt: „In Irdning hätte es seit Winterbeginn bis dato 154 Liter Niederschlag geben sollen, es waren aber nur 47“, sagt der Meteorologe.