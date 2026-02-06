NÖ-Talente zeigen der Welt, wo der Hammer hängt

Zehn junge Fachkräfte aus NÖ

In Shanghai werden Paul Meisterhofer (Bautischler) aus Lanzenkirchen, Julian Ginter und Michael Pomassl (Betonbau) aus Vitis, Raphael Beutel (Digitale Produktionstechnik) aus Unterrohrbach, Christoph Schöndorfer (Elektronik) und Jonas Baltuska (Optoelektronik) aus Mödling, Christian Hiesberger (Kfz-Technik) aus Kilb, Marcel Riener (Sanitär- und Heizungstechnik) aus Reingers, Elias Stephan (Möbeltischler) aus Bad Erlach und Valentina Otzelberger (Konditorin) aus Leopoldsdorf die blau-gelbe Flagge hochhalten. Sie sind Teil der österreichischen WorldSkills- Mannschaft, die mit 47 Teilnehmer aus 41 Berufen antritt. Die Konkurrenz ist groß. Immerhin 1500 Fachkräfte aus aller Welt messen von 22. bis 27. September in Shanghai ihr Können.