NÖ-Talente zeigen der Welt, wo der Hammer hängt

In neun Bewerben gehen Medaillenhoffnungen aus Niederösterreich bei der Berufsweltmeisterschaft im September in Shanghai an den Start.
Sie bauen solide Häuser, reparieren defekte Autos oder bereiten zuckersüße Mehlspeisen zu – mit einem starken Team ist Niederösterreich im Herbst bei der Berufsweltmeisterschaft vertreten. Gelernt haben die jungen Techniker und Handwerker allesamt in Betrieben und Schulen zwischen Enns und Leitha.
Zehn junge Fachkräfte aus NÖ
In Shanghai werden Paul Meisterhofer (Bautischler) aus Lanzenkirchen, Julian Ginter und Michael Pomassl (Betonbau) aus Vitis, Raphael Beutel (Digitale Produktionstechnik) aus Unterrohrbach, Christoph Schöndorfer (Elektronik) und Jonas Baltuska (Optoelektronik) aus Mödling, Christian Hiesberger (Kfz-Technik) aus Kilb, Marcel Riener (Sanitär- und Heizungstechnik) aus Reingers, Elias Stephan (Möbeltischler) aus Bad Erlach und Valentina Otzelberger (Konditorin) aus Leopoldsdorf die blau-gelbe Flagge hochhalten. Sie sind Teil der österreichischen WorldSkills- Mannschaft, die mit 47 Teilnehmer aus 41 Berufen antritt. Die Konkurrenz ist groß. Immerhin 1500 Fachkräfte aus aller Welt messen von 22. bis 27. September in Shanghai ihr Können.
„Botschafter für unsere Betriebe“
In der Heimat blickt man den Bewerben optimistisch entgegen: „Ich bin überzeugt, dass unser Team in China hervorragend abschneiden wird“, sagt Wirtschaftskammer-Präsident Wolfgang Ecker: „Denn ich weiß, mit welchem Engagement und Herzblut heimische Betriebe ihre Lehrlinge ausbilden.“ Zudem hätten die NÖ-Starter mit ihrem täglichen Einsatz im Job bereits bewiesen, dass sie zur Spitze gehören: „Sie sind Botschafter für die Qualität unserer Wirtschaft.“
