Weinviertler Gemeinden gemeinsam gegen Leerstand

Was schon am Plan steht: Wanderausstellung und Themenabende

Dazu ist Freiwilligkeit und Zusammenarbeit die erste Devise, wie Projektleiterin Lena Weitschacher betont: „Private und öffentliche Interessen sollen sichtbar gemacht werden“, kündigt sie eine Palette an Maßnahmen an, die mit einer Wanderausstellung am 9. Februar in Ravelsbach startet. Zu sehen am 9. Februar von 13 bis 16 Uhr; am Dienstag, 10. Februar, von 9 bis 12 und von 13 bis 18 Uhr. Zusätzlich gibt es einen Themenabend am Montag, 9. Februar, 16 bis 19 Uhr im Gemeindeamt (www.schmidatal.at).