Rundfahrt-Knaller: Die Ö-Tour soll in Graz starten

1. Etappe in die Südsteiermark?

Einen Etappenstart der „Tour of Austria“, wie die traditionelle Rad-Rundfahrt seit 2023 genannt wird, gab es in der Steiermark zuletzt 2024. Damals starteten die Rad-Asse bei der dritten Etappe in Schladming. 2025 machte das Peloton indes einen großen Bogen um die grüne Mark. Nun also könnte 2026 der Start der Ö-Tour, die von 7. bis 12. Juli über die Bühne geht, in Graz erfolgen und die Rundfahrt damit ein starkes Comeback feiern. Die 1. Etappe soll dabei, wenn die Gerüchte stimmen, in die Südsteiermark führen.