Rundfahrt-Knaller: Die Ö-Tour soll in Graz starten

Das wär ja was! Der Juli könnte zum Super-Monat für den Radsport in Graz werden. Neben dem Altstadtkriterium, das am 28. Juli (also am Dienstag nach dem Ende der Tour de France) wieder durch die Innenstadt führt, gibt es wohl ein absolutes Highlight. Die Österreich-Rundfahrt soll nämlich – wie zuletzt 2017 – wieder in Graz starten.
Seit Tagen wird im Radsportlager gemauschelt. Und auch wenn es offiziell noch kein Statement dazu gibt (die Bewerbungen für Etappenorte laufen noch auf der Homepage des Radverbandes), verdichten sich 152 Tage vor dem Tour-Beginn die Zeichen: Der Start der österreichischen Rad-Rundfahrt soll heuer wieder einmal in Graz steigen.
Das ist deshalb so besonders, weil ein Tour-Start in Graz historisch gesehen eine absolute Seltenheit ist. Erst vier Mal fiel bisher der Startschuss der traditionellen Rad-Rundfahrt, die heuer in ihre 75. Auflage geht, in der steirischen Landeshauptstadt. 1972 (als sich noch Wolfgang Steinmayr und Rudi Mitteregger legendäre Duelle lieferten), 1981, 1987 und zuletzt 2017, als sogar der „Terminator“ Arnold Schwarzenegger höchstpersönlich über den damaligen Rad-Präsidenten Edi Hamedl eine Video-Botschaft nach Graz schickte und die Rad-Profis im Vorfeld motivierte.
Vor neun Jahren ging es erst einmal mit einem Prolog auf den Schloßberg los. Einen Tag später führte die 1. Etappe von Graz nach Wien, das auch heuer eine entscheidende Rolle spielen könnte. Demnach könnte die Bundeshauptstadt heuer überhaupt zum Ziel der Rundfahrt werden.
1. Etappe in die Südsteiermark?
Einen Etappenstart der „Tour of Austria“, wie die traditionelle Rad-Rundfahrt seit 2023 genannt wird, gab es in der Steiermark zuletzt 2024. Damals starteten die Rad-Asse bei der dritten Etappe in Schladming. 2025 machte das Peloton indes einen großen Bogen um die grüne Mark. Nun also könnte 2026 der Start der Ö-Tour, die von 7. bis 12. Juli über die Bühne geht, in Graz erfolgen und die Rundfahrt damit ein starkes Comeback feiern. Die 1. Etappe soll dabei, wenn die Gerüchte stimmen, in die Südsteiermark führen.
Der Juli würde damit in Graz definitiv zum Super-Monat der Rad-Asse auf der Straße werden. Denn auch das Altstadtkriterium ist bereits für den 28. Juli fest im Verbandskalender verankert.
