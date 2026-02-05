Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gerüchteküche brodelt

Rundfahrt-Knaller: Die Ö-Tour soll in Graz starten

Steiermark
05.02.2026 08:30
2017 startete die Österreich-Rundfahrt ebenfalls in Graz. Erst ging es bei einem Prolog den ...
2017 startete die Österreich-Rundfahrt ebenfalls in Graz. Erst ging es bei einem Prolog den Schloßberg hinauf. Einen Tag darauf führte die 1. Etappe von der Murstadt nach Wien. Heuer soll es offenbar zum großen „Comeback“ kommen.(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Kothgasser
Von Christoph Kothgasser

Das wär ja was! Der Juli könnte zum Super-Monat für den Radsport in Graz werden. Neben dem Altstadtkriterium, das am 28. Juli (also am Dienstag nach dem Ende der Tour de France) wieder durch die Innenstadt führt, gibt es wohl ein absolutes Highlight. Die Österreich-Rundfahrt soll nämlich – wie zuletzt 2017 – wieder in Graz starten. 

0 Kommentare

Seit Tagen wird im Radsportlager gemauschelt. Und auch wenn es offiziell noch kein Statement dazu gibt (die Bewerbungen für Etappenorte laufen noch auf der Homepage des Radverbandes), verdichten sich 152 Tage vor dem Tour-Beginn die Zeichen: Der Start der österreichischen Rad-Rundfahrt soll heuer wieder einmal in Graz steigen.

Start frei! 2017 fand die 1. Etappe der Österreich-Rundfahrt in Graz statt. Neun Jahre später ...
Start frei! 2017 fand die 1. Etappe der Österreich-Rundfahrt in Graz statt. Neun Jahre später könnte erneut in Graz der „Startschuss“ für das Rad-Spektakel fallen.(Bild: GEPA)

Das ist deshalb so besonders, weil ein Tour-Start in Graz historisch gesehen eine absolute Seltenheit ist. Erst vier Mal fiel bisher der Startschuss der traditionellen Rad-Rundfahrt, die heuer in ihre 75. Auflage geht, in der steirischen Landeshauptstadt. 1972 (als sich noch Wolfgang Steinmayr und Rudi Mitteregger legendäre Duelle lieferten), 1981, 1987 und zuletzt 2017, als sogar der „Terminator“ Arnold Schwarzenegger höchstpersönlich über den damaligen Rad-Präsidenten Edi Hamedl eine Video-Botschaft nach Graz schickte und die Rad-Profis im Vorfeld motivierte.

Vor neun Jahren ging es erst einmal mit einem Prolog auf den Schloßberg los. Einen Tag später führte die 1. Etappe von Graz nach Wien, das auch heuer eine entscheidende Rolle spielen könnte. Demnach könnte die Bundeshauptstadt heuer überhaupt zum Ziel der Rundfahrt werden.   

Lesen Sie auch:
Isaac Del Toro gewann 2025 die Tour of Austria.
Krone Plus Logo
Bei der 75. Auflage
Österreich-Rundfahrt 2026 vor Kärnten-Comeback
05.11.2025

1. Etappe in die Südsteiermark?
Einen Etappenstart der „Tour of Austria“, wie die traditionelle Rad-Rundfahrt seit 2023 genannt wird, gab es in der Steiermark zuletzt 2024. Damals starteten die Rad-Asse bei der dritten Etappe in Schladming. 2025 machte das Peloton indes einen großen Bogen um die grüne Mark. Nun also könnte 2026 der Start der Ö-Tour, die von 7. bis 12. Juli über die Bühne geht, in Graz erfolgen und die Rundfahrt damit ein starkes Comeback feiern. Die 1. Etappe soll dabei, wenn die Gerüchte stimmen, in die Südsteiermark führen.

Der Juli würde damit in Graz definitiv zum Super-Monat der Rad-Asse auf der Straße werden. Denn auch das Altstadtkriterium ist bereits für den 28. Juli fest im Verbandskalender verankert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Der Schaffner, der am Montagabend von einem Passagier lebensgefährlich verletzt worden ist, ist ...
„Völlig sinnlos“
Schaffner nach Attacke durch Passagier gestorben
Zuletzt waren die Preise für Gold und Silber kurzzeitig eingebrochen, nun sind die Edelmetalle ...
Nach Turbulenzen
Gold und Silber setzen erneut zum Höhenflug an
Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will einen Lehrplan nach dem anderen reformieren.
Wiederkehrs „Plan Z“
Lehrpläne werden „viel öfter umfassend geändert“
Kaum ist der eintägige Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland (Bild) zu Ende ...
Hochschulen, Schulen
Streiks in Deutschland gehen am Mittwoch weiter
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
186.778 mal gelesen
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
184.503 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
136.525 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf