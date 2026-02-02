Arbeiter (33) nach Sturz in Anlage schwer verletzt

Fataler Arbeitsunfall in Starkenbach im Tiroler Bezirk Landeck zu Wochenbeginn! Ein Deutscher (33) stürzte bei Revisionsarbeiten auf einem Firmengelände in eine Anlage. Sein Arbeitskollege setzte die Rettungskette in Gang.
Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall am Montag gegen 11 Uhr. Laut Polizei führte der 33-Jährige alleine auf einer Anlage im Betriebsgelände Revisionsarbeiten durch. „Aus noch unbekannter Ursache stürzte der Arbeiter dabei in Anlage“, so die Ermittler.
Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Arbeiter von der Rettung in das Krankenhaus Zams eingeliefert.
Arbeitskollege setzte Rettungskette in Gang
Durch den Absturz zog sich der Deutsche schwere Verletzungen zu. „Er konnte einen Arbeitskollegen verständigen, der in weiterer Folge die Rettungskette in Gang setzte.“ Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Arbeiter von der Rettung in das Krankenhaus Zams eingeliefert.
Weiters befanden sich ein Rettungshubschrauber sowie die Freiwilligen Feuerwehren Zams und Schönwies im Einsatz.
