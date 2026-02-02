Arbeiter (33) nach Sturz in Anlage schwer verletzt

Arbeitskollege setzte Rettungskette in Gang

Durch den Absturz zog sich der Deutsche schwere Verletzungen zu. „Er konnte einen Arbeitskollegen verständigen, der in weiterer Folge die Rettungskette in Gang setzte.“ Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Arbeiter von der Rettung in das Krankenhaus Zams eingeliefert.