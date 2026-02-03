Messe zu Ehren von ganz besonderem Heiligen

Aber warum kam Don Bosco gerade nach Lanzenkirchen? Grund dafür war ein Besuch am Krankenbett des Grafen von Chambord, der zu dieser Zeit im Schloss Frohsdorf lebte und beinahle als Bourbonenkönig Heinrich V. den französischen Thron bestiegen hätte. Der feierliche Rahmen wurde deshalb auch zum Anlass genommen, um das INTERREG-Projekt „Bourbonenzentrum Lanzenkirchen“ zu präsentieren. „Wir stehen mitten in der Projektentwicklung und werden bald in die Umsetzung gehen“, freut sich Bürgermeister Bernhard Karnthaler über dieses spanende historische Tourismusprojekt.