Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bei Tour im Zillertal

Bergsteiger verlor Halt und stürzte 40 Meter ab

Tirol
01.02.2026 18:55
Der Verletzte wurde ins Spital geflogen.
Der Verletzte wurde ins Spital geflogen.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Mit Tourenski bzw. einem „Splitboard“ wollten zwei befreundete deutsche Bergsteiger (32, 38) am Sonntag im Tiroler Zillertal auf die Berlinerspitze aufsteigen. Auf etwa 2440 Meter Seehöhe stürzte der 38-Jährige über felsdurchsetztes Gelände ab. Er wurde dabei schwer verletzt.

0 Kommentare

Die beiden Freunde waren am Sonntag im Gemeindegebiet von Ginzling vom Winterraum der Berlinerhütte ausgehend mit Tourenskiern bzw. einem „Splitboard“ auf die Berlinerspitze unterwegs. „Am Beginn des Gletschers fixierten die Männer die Skier und das Splitboard auf ihren Rucksäcken und wechselten auf Steigeisen, bevor sie nicht angeseilt im eisigen und Fels durchsetzten Gelände weiter aufstiegen“, heißt es seitens der Polizei.

Freund leistete Erste Hilfe
Im Bereich des „Hornkees“ verlor der 38-Jährige gegen Mittag auf dem eisigen Untergrund den Halt und rutschte rund 40 Meter ab. „Dabei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu“, so die Ermittler. Sein 32-jähriger Partner stieg unverzüglich zum Verletzten ab und leistete Erste Hilfe, bevor er den Notruf absetzte.

Lesen Sie auch:
Symbolfoto
Polizei sucht Zeugen
Skifahrer schwer verletzt: Unbekannter fuhr weiter
01.02.2026

Mit Hubschrauber ins Spital geflogen
Der Verletzte wurde von der Besatzung des Notarzthubschraubers geborgen und in das Bezirkskrankenhaus nach Schwaz geflogen, wo er stationär aufgenommen wurde. Der unverletzte Alpinist wurde von der Besatzung des Polizeihubschraubers geborgen und ins Tal geflogen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
233.923 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ski Alpin
„Schock!“ Vonn meldet sich nach Horrorsturz
122.830 mal gelesen
Schmerzen bei Lindsey Vonn
Österreich
Auf Druck von Erna (93) wird FinanzOnline umgebaut
96.048 mal gelesen
Erna Pauer wird in wenigen Tagen 94 Jahre alt – und brachte den Finanzminister dazu, den Zugang ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf