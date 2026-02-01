Bergsteiger verlor Halt und stürzte 40 Meter ab

Die beiden Freunde waren am Sonntag im Gemeindegebiet von Ginzling vom Winterraum der Berlinerhütte ausgehend mit Tourenskiern bzw. einem „Splitboard“ auf die Berlinerspitze unterwegs. „Am Beginn des Gletschers fixierten die Männer die Skier und das Splitboard auf ihren Rucksäcken und wechselten auf Steigeisen, bevor sie nicht angeseilt im eisigen und Fels durchsetzten Gelände weiter aufstiegen“, heißt es seitens der Polizei.