Bergsteiger verlor Halt und stürzte 40 Meter ab

Mit Tourenski bzw. einem „Splitboard“ wollten zwei befreundete deutsche Bergsteiger (32, 38) am Sonntag im Tiroler Zillertal auf die Berlinerspitze aufsteigen. Auf etwa 2440 Meter Seehöhe stürzte der 38-Jährige über felsdurchsetztes Gelände ab. Er wurde dabei schwer verletzt.
Die beiden Freunde waren am Sonntag im Gemeindegebiet von Ginzling vom Winterraum der Berlinerhütte ausgehend mit Tourenskiern bzw. einem „Splitboard“ auf die Berlinerspitze unterwegs. „Am Beginn des Gletschers fixierten die Männer die Skier und das Splitboard auf ihren Rucksäcken und wechselten auf Steigeisen, bevor sie nicht angeseilt im eisigen und Fels durchsetzten Gelände weiter aufstiegen“, heißt es seitens der Polizei.
Freund leistete Erste Hilfe
Im Bereich des „Hornkees“ verlor der 38-Jährige gegen Mittag auf dem eisigen Untergrund den Halt und rutschte rund 40 Meter ab. „Dabei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu“, so die Ermittler. Sein 32-jähriger Partner stieg unverzüglich zum Verletzten ab und leistete Erste Hilfe, bevor er den Notruf absetzte.
Mit Hubschrauber ins Spital geflogen
Der Verletzte wurde von der Besatzung des Notarzthubschraubers geborgen und in das Bezirkskrankenhaus nach Schwaz geflogen, wo er stationär aufgenommen wurde. Der unverletzte Alpinist wurde von der Besatzung des Polizeihubschraubers geborgen und ins Tal geflogen.
