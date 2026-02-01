Winzer kämpfen gegen Namensklau heimischer Weine

Herkunftsbezeichnungen weiterhin schützen

Die geschützten Bezeichnungen müssen aber von den Produzenten selbst verwaltet werden, wobei zu den Produzenten nicht nur die Weinbauern zählen, sondern auch Traubenproduzenten, Flaschenerzeuger und weitere Unternehmen in der Produktionskette. Erzeugervereinigungen sollen die geschützte Herkunftsbezeichnung demokratisch verwalten. Damit soll verhindert werden, dass sich Großkonzerne die geschützten Bezeichnungen einfach „unter den Nagel reißen“.